Il Segreto | Saul e Prudencio si battono per Julieta | anticipazioni trame dal 22 al 27

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il piano di Prudencio è fallito - Saul è vivo! : Dopo l'agguato di Prudencio, Saul viene dato per morto. Julieta pronta a vendicarsi sta per uccidere Prudencio quando Saul ricompare e la ferma.

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO aiuta SAUL a fuggire dal carcere ma… : Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, SAUL Ortega (Ruben Bernal) rischierà di essere condannato a morte per l’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale dell’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan). Come è già noto, tutto ciò avverrà a causa delle macchinazioni del cattivissimo PRUDENCIO (Josè Milan)… Eh sì: arrabbiato per la decisione della moglie di lasciarlo e andare a vivere con SAUL da nonna ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Saul è vivo! : Dopo l'agguato di Prudencio, Saul viene dato per morto. Julieta è pronta a vendicarsi, ma a fermarla sarà proprio il suo amato Ortega.

Il Segreto anticipazioni : Prudencio cerca di violentare Julieta e prende a pugni Saùl : Josè Milàn (Prudencio) e Rubén Bernal (Saùl) Anche questa settimana Il Segreto, oltre al consueto spazio pomeridiano dal lunedì al sabato su Canale5, raddoppierà l’appuntamento in prime time su Rete4, andando in onda sia al martedì che al mercoledì. Una programmazione massiccia che in questi anni ha assottigliato notevolmente il salto temporale tra gli episodi italiani e quelli in patria. Ad oggi sono appena 140 le puntate che separano i ...

Il Segreto : Saul e Julieta stanno insieme anche nella realtà? : Saul e Julieta de Il Segreto sono una coppia anche nella vita Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani dal lunedì al sabato su Canale5 e il mercoledì in prima serata su Rete 4. La coppia protagonista delle puntate attualmente in onda in Italia è quella formata da Saul e Julieta. Ma, come si dice, spesso il passo dalla finzione alla realtà è breve: secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, gli interpreti di Saul e ...

Il Segreto - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre : Saul e Julieta scappano dalla Villa : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Saul e Julieta vanno a vivere insieme a casa di Consuelo Nel corso delle puntate de Il Segreto della prossima settimana Nazaria obbedisce a Donna Francisca e cerca di sedurre Prudencio. Quest’ultimo, però, non si lascia trasportare. In seguito, preso da un momento di rabbia aggredisce inaspettatamente Julieta. La giovane […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre: Saul e ...

Il Segreto : il fratello di Saul confessa a Francisca Montenegro di aver violentato Julieta : Nella prossima settimana con 'Il Segreto' le anticipazioni delle puntate che vanno dal 22 al 27 ottobre [VIDEO]pongono attenzione al personaggio di Prudencio. Il faccendiere rifiuta di tradire la moglie con Nazaria, pronta a soddisfare i desideri sessuali dell'uomo. L'uomo non smette di pensare al rapporto matrimoniale con Julieta. L'Ortega è in procinto di violentare Julieta che riesce ad evitare il tentativo da parte di Prudencio e finisce per ...

Il Segreto : il fratello di Saul confessa a Francisca Montenegro di aver violentato Julieta : Nella prossima settimana con 'Il Segreto' le anticipazioni delle puntate che vanno dal 22 al 27 ottobre pongono attenzione al personaggio di Prudencio. Il faccendiere rifiuta di tradire la moglie con Nazaria, pronta a soddisfare i desideri sessuali dell'uomo. L'uomo non smette di pensare al rapporto matrimoniale con Julieta. L'Ortega è in procinto di violentare Julieta che riesce ad evitare il tentativo da parte di Prudencio e finisce per ...

Spoiler - Il Segreto : Saul e Julieta tornano insieme - Dolores vuole un figlio : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO] la telenovella campione di ascolti di Mediaset. Le anticipazioni settimanali da lunedì 22 a sabato 27 ottobre, svelano che Julieta decidera' di scappare da Puente Viejo dopo aver rischiato di essere violentata dal marito. Fè, intanto, sara' accusata di aver ucciso Nazaria, mentre Dolores desiderera' avere un figlio da Tiburcio. Il Segreto: Prudencio tenta di violentare Julieta Hipolito ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Prudencio uccide Saul : Prudencio fermerà la camionetta su cui viaggia Saul, trasferito ad un nuovo carcere, e, obbligate guardie e prigionieri a scendere, approfitterà per sparare a bruciapelo contro Saul.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Anticipazioni - Il Segreto : Saul si accusa della morte di Ignacio per salvare Julieta : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, infatti, dovra' vedersela con la vendetta di Prudencio che fara' di tutto per far arrestare la moglie. Il Segreto: Prudencio tradisce Julieta e Saul Saul Ortega tornera' ad ...