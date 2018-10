IL SEGRETO | anticipazioni puntata di sabato 20 ottobre 2018

Il SEGRETO - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il SEGRETO anticipazioni 20 ottobre 2018 : Perez De Ayala giunge a Puente Viejo deciso a vendicarsi dell'assassinio del figlio. Nazaria tenta di sedurre Prudencio, ma il ragazzo la rifiuta.

Il SEGRETO anticipazioni dal 22 al 26 ottobre : Saul e Julieta scappano dalla Villa : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Saul e Julieta vanno a vivere insieme a casa di Consuelo Nel corso delle puntate de Il Segreto della prossima settimana Nazaria obbedisce a Donna Francisca e cerca di sedurre Prudencio. Quest’ultimo, però, non si lascia trasportare. In seguito, preso da un momento di rabbia aggredisce inaspettatamente Julieta. La giovane […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre: Saul e ...

Il SEGRETO anticipazioni 19 ottobre 2018 : Francisca ordina a Nazaria di Sedurre Prudencio : Fe viene fermata dagli uomini del Generale Perez De Ayala mentre si trova alla guida del suo furgone. Francisca ricatta Nazaria: deve Sedurre Prudencio.

UNA VITA - IL SEGRETO - BEAUTIFUL : anticipazioni di oggi (19 ottobre) : Ecco cosa succederà negli episodi di BEAUTIFUL, Una VITA e Il SEGRETO in onda su Canale 5 nella giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nella soap dei Forrester, il drammatico colloquio iniziato ieri tra Brooke e Steffy produrrà conseguenze a catena: la Logan infatti ne parlerà a Ridge, che si precipiterà dalla figlia… e quest’ultima finirà per dirgli il vero motivo per cui Liam l’ha lasciata! (QUI la trama completa). Subito ...

Anticipazioni Il SEGRETO - episodi dal 22 al 27 ottobre : Fè tenta il suicidio : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che vanno da lunedì 22 a sabato 27 ottobre rivelano che Fè ha un momento di sconforto dovuto alle accuse da parte di Francisca Montenegro [VIDEO]. La compagna di Mauricio ha un pesante diverbio con la matrona e sta per compiere un gesto estremo, ma viene salvata dal capomastro. L'uomo si reca a casa della cameriera con l'intento di parlare con la donna, ma non ricevendo risposta decide di aprire la ...

Beautiful - anticipazioni : Brooke e Bill si baciano in SEGRETO : Nelle puntate americane di Beautiful, Bill e Brooke si baciano in segreto. Questo è quanto trapela dalle interessanti anticipazioni americane della soap opera in onda su Canale 5. Il ritorno di fiamma era prevedibile, visto il continuo avanti e indietro che la Logan ha fatto negli ultimi anni tra lo Spencer e il suo ormai storico amore Ridge Forrester. Quello che però raccontano di nuovo le più aggiornate anticipazioni riguarda la situazione che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 19 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 19 ottobre 2018: Francisca sollecita Nazaria perché seduca Prudencio, allo scopo di sedare i desideri del ragazzo. Intanto Onesimo consegna la statua della Vergine, perfettamente restaurata, a Don Berengario e Don Anselmo. Raimundo porta in salvo Nicolas mentre Fe, alla guida della sua camionetta, viene fermata dai militari di Perez De Ayala. Donna Francisca, in ansia per via della prolungata assenza ...

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO chiede a IRENE di sposarlo!!! : Fiori d’arancio in arrivo nelle puntate italiane de Il Segreto, visto che SEVERO Santacruz (Chico Garcia) chiederà con successo ad IRENE Campuzano (Rebeca Sala) di diventare sua moglie. Ricapitoliamo quello che succederà per comprendere come si arriverà a questa “novità”… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto avrà inizio nel momento in cui IRENE deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo: stupita dal ...

Il SEGRETO anticipazioni 19 ottobre 2018 : Fe viene fermata dagli uomini del Generale Perez De Ayala mentre si trova alla guida del suo furgone. Donna Francisca ordina a Nazaria di sedurre Prudencio.

Il SEGRETO anticipazioni 18 ottobre 2018 : Raimundo e Alfonso escogitano la fuga di Nicolas : Alfonso e Raimundo pensano di allontanare Alfonso dal paese per salvarlo dalla vendetta del Generale Perez De Ayala.

BEAUTIFUL - UNA VITA - IL SEGRETO : anticipazioni di oggi (18 ottobre) : Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di BEAUTIFUL, Una VITA e Il SEGRETO in onda su Canale 5 nella giornata di oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nella soap dei Forrester, continua il periodo buio di Steffy che, dopo aver tradito Liam con Bill, ora è soggetta all’ira funesta del giovane marito (il quale l’ha lasciata in malo modo). oggi continua la puntata 7756, in cui Steffy riceve la visita di Brooke. Quest’ultima intende ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 18 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 18 ottobre 2018: Prudencio si comporta in modo sempre più aggressivo e autoritario con Julieta, che però non si lascia per nulla intimidire… I legali di Nicolas informano Alfonso che il Generale Perez De Ayala ha deciso di concentrare le ricerche su Puente Viejo. Ritenendo che Nicolas corra il rischio di essere catturato, Alfonso e Raimundo, aiutati da tutti gli altri personaggi ma in ...

Il SEGRETO - puntata serale 17 ottobre / Anticipazioni : Donna Francisca ricatta Nazaria : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 17 ottobre: cosa accadrà questa sera? Donna Francisca non si lascia ingannare da Julieta; Nicolas nascosto in miniera(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:40:00 GMT)