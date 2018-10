Il rifiuto di Rihanna al Super Bowl 2019 per difendere i diritti civili | svelati i nobili

optimaitalia

: Il rifiuto di @Rihanna al #SuperBowl2019 per difendere i diritti civili: svelati i nobili motivi del forfait… - OptiMagazine : Il rifiuto di @Rihanna al #SuperBowl2019 per difendere i diritti civili: svelati i nobili motivi del forfait… - rnbjunk : Rihanna ha le palle! Avrebbe rifiutato l'Halftime Show del #Superbowl2019! - talkdirtytorih : In questo momento, dopo aver saputo del rifiuto di Rihanna di esibirsi al Superbowl, sono un po' così -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L'ipotesi dialè saltata per motivi politici. A quanto pare, sia la popstar barbadiana che la collega P!nk erano in lizza per lo spettacolo dell'intervallo nella finale della National Football League del prossimo anno, ma alla fine qualcosa è andato storto e a firmare il contratto sono stati i Maroon 5.A rivelarlo è Entertainment Tonight, che spiega come entrambe le popstar abbiano rifiutato la proposta di esibirsi al celebre HalfTime Show, ambitissimo da tutti i cantanti per l'enorme riscontro di popolarità e vendite che garantisce col suo pubblico di oltre cento milioni di persone nel mondo.sembrava la più quotata a raccogliere il testimone da Lady Gaga, che quest'anno ha fatto la storia con lo show più visto di sempre, ma US Weekly ha rivelato che la cantante ha rifiutato la proposta.Una fonte ha spiegato a ET i motivi del forfait di Riri: ...