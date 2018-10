Il Quirinale nega di aver ricevuto il decreto fiscale ' sabotato' | dietrofront di Di Maio

Blastingnews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nella giornata di ieri, il vicepremier Luigi Diha rivolto una pesantissima accusa relativa al testo sulla pace. Durante la trasmissione Porta a Porta, il leader del MoVimento ha affermato che il documento sarebbe stato manipolato VIDEO, anche se ha aggiunto di non essere certo di chi fosse l'autore del gesto. Messo sotto pressione dalla stampa, ilha comunicato alcuni chiarimenti, che hanno ribaltato di fatto la situazione. Il sospetto di una 'manina' pro-evasori ''Non so se sia stata una manina Politica o una manina tecnica, in ogni caso verra' depositata una denuncia alla Procura della Repubblica. Non è possibile che un testo manipolato vada al'', ha detto Diin tv. Come prevedibile, la notizia ha attirato su di sé l'attenzione di giornalisti, politici e opinione pubblica. Dopo l'insorgenza di aspre polemiche, che hanno visto ...