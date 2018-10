Il primato dell' informazione professionale

Sant'Ignazio e il primato della vita eterna : Non è sbagliato gioire delle cose del mondo, del dono della vita, quando però si capisce che essa ha valore e va difesa solo quando ha il suo ultimo orientamento in Dio. Ignazio di Antiochia ci ...

AUTO ECOLOGICHE/ primato dell’Italia in Europa grazie a ibride e gpl : AUTO ECOLOGICHE, Primato dell'Italia in Europa soprattutto grazie alle vetture gpl e ibride. È quanto emerge da un rapporto dell'Associazione nazionale filiera industria AUTOmobilistica(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Spiagge plastic free - nel tour Wwf primato dell'usa e getta : 'Sono almeno 7.000 le specie marine minacciate dalla plastica nel mondo' ha dichiarato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, aggiungendo: 'Oltre il 90% dei danni provocati dai nostri ...

VIDEO Ivan Zaytsev sfiora il record del mondo al servizio! Sassata da 131 km/h ai Mondiali - vicino al suo primato. Le battute dello Zar : Ivan Zaytsev è il migliore battitore in circolazione a livello internazionale, lo Zar detiene il record del mondo per il servizio più veloce grazie alla legnata da 134 km/h scaraventata contro la Serbia in un match di Nations League disputato quest’estate. Con quella Sassata l’opposto della nostra Nazionale era riuscito a demolire il suo precedente primato (127 km/h alle Olimpiadi di Rio 2016) ma ovviamente il quasi 30enne non si ...

Maurizio Paschetta a caccia dell’impresa! Record del mondo di raccolta lumache : Natural Boy vuole il settimo primato : Il 33enne saluzzese Maurizio Paschetta, soprannominato “The Natural Boy”, un po’ allevatore e un po’ world Recordman, è pronto per stupirci in una delle sue insolite imprese: dopo aver conquistato sei primati mondiali in ambito agricolo, il 24 settembre (ore 18.00) andrà a caccia del suo settimo Guinness World Record su un insolito terreno di gara completamente tempestato di lumache. Nell’allevamento “Le lumache del Marchesato” di ...

Atletica - continua la giornata dei record : l’olandese Hassan riscrive il primato della mezza maratona femminile : L’olandese conquista la vittoria a Copenaghen in 1h05:15, prendendosi dunque il primato della mezza maratona femminile Oggi è davvero una giornata da guinness sulle strade del Vecchio Continente. Dopo il sensazionale record del mondo di maratona, 2h01:39 corso dall’olimpionico Eliud Kipchoge a Berlino, cade anche il primato europeo femminile di mezza maratona a Copenhagen. Autrice dell’impresa è l’olandese ...

La svolta moderata di Salvini per consolidare il primato della Lega : Matteo Salvini dice di non credere ai sondaggi che danno la sua Lega saldamente al comando tra le preferenze degli italiani con 4 punti in più del M5s. Un atteggiamento prudente, volto...