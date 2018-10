Il Pando sta morendo | il più grande essere vivente al mondo rischia di scomparire

Ucciso per un Rolex - preso killer romeno : stava scapPando all'estero : Dopo un interrogatorio serrato, Marius Lucian Haprian ha confessato: è stato lui a uccidere Alessandro Coltro, l'artigiano sacilese di 48 anni, con quattro colpi di pistola alla testa.Il pizzaiolo romeno ha raccontato di aver fatto credere alla vittima che gli avrebbe venduto un Rolex da 15 mila euro. Così ha attirato Coltro nel parcheggio di un centro commerciale a Fontanafredda (Pordenone), dove gli ha sparato quattro colpi di pistola alla ...

Lanciano - il procuratore : 'Esistono gravi indizi di colpevolezza. Gli indagati stavano scapPando' : I tre presunti autori della rapina nella villa della famiglia Martelli, dovranno rispondere di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona, porto abusivo di armi -

Rapina a Lanciano - fermati tre componenti della banda : stavano scapPando - Video : Gli arrestati sono romeni tra i 20 e i 30 anni: inseguiti e speronati dai militari stavano scappando con l'auto usata per l’aggressione ai coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso 3.400 euro. Blitz in centro. Salvini: «Bestie, marcite in galera»

Rapina in villa a Lanciano - fermati tre romeni : “Stavano scapPando - ritrovato il bottino” : Svolta nelle indagini sulla Rapina e aggressione nella villa di Lanciano ai danni di Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan: tre romeni sono stati arrestati dai carabinieri mentre cercavano di scappare. Ritrovati i soldi sottratti alla coppia e i giubbini usati per mettere a segno il colpo. A incastrarli la testimonianza di un commerciante, anch'egli vittima della banda.Continua a leggere

Milano - ruba gli orecchini a una donna strapPandoglieli : tradito da un tatuaggio e arrestato : L'aggressione nella stazione di Loreto, il giovane aveva picchiato la vittima rubandole anche la borsetta

Short track - rivoluzione nello staff azzurro! Assen Pandov alla guida della squadra maschile - Anthony Barthell di quella femminile : Per la prossima stagione ci sarà una rivoluzione nello staff tecnico della nazionale italiana di Short track. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il canadese Kenan Gouadec, che dal 2014 ricopriva il ruolo di c.t. unico, cambierà mansione e diventerà coordinatore e supervisore del settore. La squadra azzurra, che continuerà ad allenarsi a Courmayeur (Ao), verrà divisa in due gruppi di atleti. quella maschile sarà guidata dal 34enne bulgaro ...

Google sta svilupPando Shortwave un’app sperimentale per i podcast : Shortwave è uno dei numerosi progetti su cui si sta lavorando all'interno di Area 120, un laboratorio sperimentale di Google per lo sviluppo di nuove idee. Sembra che si tratti di un'app dedicata ai podcast per la quale l'azienda del robottino verde ha registrato il marchio lo scorso luglio, appena un mese dopo la pubblicazione di Google podcast. L'articolo Google sta sviluppando Shortwave un’app sperimentale per i podcast proviene da ...