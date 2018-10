Il nuovo video di Star Citizen mostra gli effetti fisici avanzati

Video e testo di LandLady degli U2 - nuovo singolo presentato in anteprima ai concerti di Milano : Dopo averlo il debutto dal vivo durante i concerti italiani dell'Experience+Innocence Tour 2018, LandLady degli U2 approda in radio come nuovo singolo della band irlandese dal loro quattordicesimo disco in studio. Si tratta del sesto brano tratto dall'ultimo album del gruppo Songs of Experience, dopo l'apripista You're the Best Thing About Me pubblicato un anno fa, e i successivi singoli The Blackout, Get Out of Your Own Way, Lights of Home e ...

Un nuovo video gameplay torna a mostrare in azione Sekiro : Shadows Die Twice : From Software sta facendo qualcosa di un po' diverso con il suo prossimo atteso Sekiro: Shadows Die Twice. Il gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale si allontanerà dal tipico gameplay in stile Dark Souls che i giocatori hanno tanto amato.In precedenza abbiamo avuto la possibilità di vedere questo gioco in azione e ora otteniamo un altro sguardo grazie a un livestream di Dangeki.Come riporta Gamingbolt, la versione mostrata nella live ...

Return of the Obra Dinn : esce oggi il nuovo videogioco dagli autori di Papers - Please : Lucas Pope, sviluppatore indipendente che si è fatto un nome soprattutto grazie all'apprezzato Papers, Please, pubblica oggi su Steam la sua nuova creatura, Return of the Obra Dinn.Il gioco parla della vicenda della nave Obra Dinn, misteriosamente scomparsa durante una sparizione, che riappare nel porto di Falmouth senza che ci sia traccia dell'equipaggio. Impersoneremo un investigatore assicurativo tramite una visuale in prima persona, ...

Banksy in un nuovo video : 'L'opera avrebbe dovuto distruggersi completamente' : In un video pubblicato sul suo canale YouTube, l'artista anonimo più famoso del mondo torna a parlare e mette a tacere i rumors degli ultimi giorni secondo cui l'opera fosse stata ridotta a brandelli ...

THE NEW WORLD - IL MONDO nuovo - IRIS / Streaming video del film di Terrence Malick (oggi - 17 ottobre 2018) : The new WORLD - Il NUOVO MONDO, il film in onda su IRIS oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terrence Malick. Il dettaglio della trama.

Ex on the beach Italia/ Anticipazioni quinta puntata 17 ottobre : video - un eliminato e un nuovo ingresso : En on the beach Italia, Anticipazioni quinta puntata 17 ottobre: nuove gelosie scateneranno gli animi dei protagonisti, ma a rimescolare le carte ci penserà…

Carne di cane legale in Svezia - nuovo video bufala sta girando in Rete : Possibile che sia legale la Carne di cane in Svezia? E’ questo che molti utenti si stanno chiedendo in queste ore a causa di un video che sta facendo rapidamente il giro del web e che vede protagonista un ipotetico cuoco italiano chiamato Donato Carrisi. Ad effettuare le analisi del caso sono stati nuovamente quelli di bufale.net, in prima linea nel dirci che in realtà non esiste alcuna legalizzazione di questo tipo e che nella fattispecie ci ...

LODI - BAMBINI DI nuovo IN MENSA INSIEME : RACCOLTI 60MILA EURO/ Scontro Salvini-Fico - video : l'ironia di Crozza : LODI, BAMBINI di NUOVO in MENSA: RACCOLTI 60MILA EURO. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino LODIgiano, Sara Casanova

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Eros Ramazzotti - in uscita nuovo singolo e video girato a Miami : In rotazione in tutto il mondo da venerdì 19 anche il videoclip del singolo, girato tra le strade di Miami con una produzione internazionale e con una vera star alla regia, Marc Klasfeld, , già ...

La fine del mondo è vicina? Il nuovo allarme lanciato dai sostenitori dell'esistenza di Nibiru- VIDEO : Nibiru, il fantomatico pianeta la cui esistenza è stata negata dagli esperti della Nasa, si starebbe avvicinando alla Terra e la prova sarebbe contenuta in un VIDEO Una gigante nube rossa , apparsa ...

EROS RAMAZZOTTI - nuovo SINGOLO E VIDEOCLIP "VITA CE N'È"/ Video - title-track anticipa disco : esce 23 novembre : EROS RAMAZZOTTI, Video anteprima "VITA ce n'è": il 17 ottobre la versione integrale della clip del NUOVO brano. Le ultime notizie sull'album del cantante, in uscita a fine novembre

Remedy svela qualche dettaglio sui personaggi di Control nel nuovo video diario : Gli sviluppatori di Remedy hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Control. Questa volta Eevi Korhonen, Narrative Systems Designer, Same Lake, Direttore creativo e i doppiatori James McCaffrey e Courtney Hope hanno parlato di alcuni personaggi e della loro storia.Come segnala Dualshockers, si è discusso dei personaggi principali del gioco, come Zachariah Trench, il vecchio direttore della FBC (Federal Bureau of Control), che è stato descritto ...

Eros Ramazzotti - video anteprima "Vita ce n'è"/ Il 17 ottobre la versione integrale della clip del nuovo brano : Eros Ramazzotti, video anteprima "Vita ce n'è": il 17 ottobre la versione integrale della clip del nuovo brano. Le ultime notizie sull'album del cantante, in uscita a fine novembre