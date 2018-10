Il nuovo trailer di Mutant Year Zero | Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra

Thronebreaker : The Witcher Tales si mostra nel nuovo gameplay trailer : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, hanno appena pubblicato un nuovo gameplay trailer di Thronebreaker: The Witcher Tales, la nuova avventura GDR ambientata nell'universo del Witcher Geralt di Rivia recensita sulle nostre pagine.Il trailer mette in mostra l'esplorazione nel mondo di The Witcher, la narrativa del gioco basata sulle scelte del giocatore e stuzzica la fantasia con nuovi personaggi e location. Il ...

Il nuovo trailer di Starlink : Battle For Atlas si concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio : Starlink: Battle for Atlas, titolo pubblicato di recente, ha in serbo per i fan di Nintendo un trattamento speciale in quanto l'edizione per Nintendo Switch presenta l'equipaggio Star Fox del classico SNES.Come riporta Dualshockers, l'ultimo trailer si concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio mentre vengono coinvolti nella battaglia in corso contro Grax e le sue armate. Vedremo anche l'antagonista originale di Star Fox che cospira con ...

La versione Nintendo Switch di Onimusha Warlords si mostra in un nuovo gameplay trailer : Con grande sorpresa di tutti, Capcom ha deciso di supportare Nintendo Switch con una pubblicazione immediata di Onimusha Warlords HD, anziché lanciarlo prima per PS4, Xbox One e PC.Ancora più sorprendentemente, è il supporto dal punto di vista commerciale della versione Switch. Qui sotto potete visionare un nuovo trailer, che è stato condiviso sul canale YouTube di Nintendo. Come segnala Gamingbolt, dal video sembra proprio che la versione ...

Battlefield V : Ecco Il nuovo Bellissimo Trailer Single Player : Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale di War Storie, la campagna Single Player. Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale della campagna SinglePlayer Battlefield V: Ecco il Trailer ufficiale Qualora ci fosse qualche dubbio, il Trailer rilasciato oggi da DICE ed Electronic Arts fuga ogni minima incertezza: Battlefield 5, disponibile tra poco più di un mese su PlayStation […]

Le basi del combattimento al centro del nuovo trailer di SoulCalibur 6 : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo imminente gioco di combattimento SoulCalibur 6.Il video riportato da Dualshockers, narrato da Mark Julio, spiega le basi del combattimento per coloro che non hanno familiarità con la serie SoulCalibur.Si parla dunque di movimenti, dei vari tipi di attacchi a vostra disposizione, di margine critico e molto altro ancora.Read more…

Duality Games annuncia il nuovo Horror “Unholy” : Gameplay Trailer - Requisiti e Trama : Duality Games, piccolo team di sviluppo composto da alcuni ex sviluppatori che hanno prestato il proprio talento alla realizzazione di titoli come Gears of War, Bulletstorm e Painkiller, annuncia ufficialmente Unholy, un nuovo Horror in prima persona. Unholy: Il nuovo Horror di Duality Games Il giocatore veste i panni di Saidah, una madre in cerca di suo figlio, scomparso nell’ultima città vivente di un pianeta oramai in rovina. ...

Glass - ecco il nuovo trailer del film di M Night Shyamalan : Nel 2000 nel film Unbreakable il regista M Night Shyamalan aveva introdotto i personaggi di David Dunn e Elijah Price, interpretati rispettivamente da Bruce Willis e Samuel L Jackson, l’uno dal corpo indistruttibile e l’altro invece dalle ossa fragilissime. E solo alla fine della sua pellicola più recente Split, su un uomo dalle personalità multiple, Kevin Crumb a cui dà il volto James McAvoy, si è capito che tutti questi personaggi ...

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Star Citizen : la componente single player Squadron 42 si mostra in un nuovo trailer. La campagna crowdfunding supera 195 milioni di dollari : Al termine delle celebrazioni della CitizenCon, lo sviluppatore di Star Citizen, Cloud Imperium Games, ha presentato un nuovissimo trailer dedicato al comparto single player del gioco, Squadron 42.Come segnala Dualshockers, il video è assolutamente epico e mostra astronavi giganti, battaglie spaziali e anche uno sguardo al cast di Star del gioco in azione.Qui sotto potete vedere il video. Squadron 42 non ha ancora una data di uscita, tuttavia ...

Call of Duty : Black Ops 4 : il nuovo trailer mostra la mappa Blood of the Dead della modalità zombie : Grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che è stato pubblicato un nuovo trailer per Call of Duty: Black Ops 4 dedicato alla modalità zombie. Nello specifico viene presentata una delle mappe che sarà presente nel gioco.Si tratta di Blood of the Dead, una delle nuove mappe dell'apprezzata modalità zombie di Call of Duty: Black Ops 4 , che si svolgerà su Alcatraz.La mappa è una delle tre che saranno rese disponibili al momento del ...

Pet Sematary - il teaser trailer del nuovo film tratto da Stephen King : “A volte è meglio essere morti“: è quello che si sente nel teaser trailer del film Pet Sematary, tratto dal romanzo di Stephen King del 1983. Si tratta del remake di un precedente adattamento uscito nel 1989 e uscito in Italia col titolo di Cimitero vivente. Come si vede nella clip, la trama segue la famiglia Creed quando si trasferisce da Boston in una più tranquilla cittadina nel Maine. La loro nuova casa è però vicina a una strada ...

Just Cause 4 : pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia : Just Cause 4 è un altro atteso titolo in arrivo in questo 2018 e, già nella giornata di oggi, abbiamo auto modo di vedere un trailer sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo.Ora, attraverso un comunicato stampa, possiamo dare uno sguardo allo Story trailer ufficiale, visibile più in basso."Rico Rodriguez visita l'isola sudamericana fittizia di Solís per cercare di scoprire la verità dietro la morte di suo ...

Il nuovo trailer di Just Cause 4 si concentra sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo : Square Enix e Avalanche hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro gioco d'azione open-world, Just Cause 4.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla storia e alterna uno sguardo al gioco stesso e al team di sviluppo che spiega l'approccio che hanno adottato nella narrativa del gioco.Quello che gli sviluppatori vogliono offrire ai giocatori è una "buona, onesta storia d'azione":Read more…