huffingtonpost

: Il mio aggressore si è fatto vivo dopo 30 anni. Abbiamo deciso di raccontare la nostra storia - HuffPostItalia : Il mio aggressore si è fatto vivo dopo 30 anni. Abbiamo deciso di raccontare la nostra storia - Vendicsolitario : RT @Paoletta_M: Un ex elettore di sinistra di Cascina afferma che la violenza nei confronti di una donna da parte di un italiano la https:/… - Vendicsolitario : RT @Paoletta_M: Un ex elettore di sinistra di Cascina afferma che la violenza nei confronti di una donna da parte di un italiano la tollera… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoCirca trent'fa, quando ero una neosposa fresca di college, mio marito Danny, che allora aveva diciotto, mi picchiò con un casco da motociclista. Il giornol'aggressione, che mi ridusse su un letto d'ospedale, lasciai casae non lo rividi mai più. Fu il primo e ultimo episodio di violenza che abbia mai vissuto e non ci furono denunce penali.Qualche settimana fa, Danny mi ha contattato per la prima volta in quasi trent'per chiedermi perdono; non mi ero mai resa conto di quanto mi fossero necessarie quelle parole.L'episodio ha traumatizzato entrambi, ma ora che è passato tanto tempo – e visto che Danny si èper chiedere scusa – mi rendo conto che quello che è stato non deve definire chi siamo oggi. ...