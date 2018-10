Il mercato potrebbe presto cambiare idea sulle intenzioni Bce

mercato potrebbe presto cambiare idea sulle intenzioni della Bce : La positiva dinamica di crescita innescatasi nell'Eurozona dall'estate del 2016 ha frenato bruscamente nella prima parte del 2018. Alla fine del 2017, infatti, lo 'shock' di un economia dell' Eurozona che cresceva di più e più a lungo di quanto ci si attendesse ha portato ad un' aspettativa irrealistica : ossia che questo trend potesse continuare allo stesso ritmo anche nel ...

Calciomercato - Fabregas potrebbe tornare in Spagna : i dettagli : Cesc Fabregas si appresta a tornare in Spagna dopo una lunga militanza in Premier League, il centrocampista è seguito da Simeone Cesc Fabregas sembra proprio essere arrivato al capolinea della sua esperienza al Chelsea ed anche in Premier League. Il calciatore spagnolo non sta trovando spazio con Sarri e dunque medita l’addio al club con il quale ha vinto il campionato sotto la guida di Conte. Sulle tracce del centrocampista ...

Nubia Hipad potrebbe essere un tablet gaming in arrivo sul mercato : Dal continente asiatico arrivano alcune indiscrezioni su un inedito tablet che potrebbe essere presto presentato ufficialmente: parliamo di Nubia Hipad L'articolo Nubia Hipad potrebbe essere un tablet gaming in arrivo sul mercato proviene da TuttoAndroid.

Gattuso ed il mercato del Milan : “Ibrahimovic potrebbe distruggerci” : Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato dell’ipotesi di arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero nella prossima sessione di mercato “Ibrahimovic? Dovete parlare con Leonardo, non posso parlare di giocatori che non fanno parte della rosa. E’ un leader, se non sei forte mentalmente con Ibra ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente con i compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche ...

mercato Inter - Dimarco potrebbe tornare : ecco le dichiarazioni del suo agente : Intervistato da Radio Marte, Giuseppe Riso, procuratore di Federico Dimarco, si è espresso sulla situazione contrattuale del suo assistito, che a quanto pare presto potrebbe tornare all’Inter: “Ausilio prima che andasse a Parma gli ha parlato facendogli capire l’importanza che aveva nell’Inter, credono molto in lui e l’obiettivo è quello di farlo tornare in maglia nerazzurra. Quello a San Siro è stato un gol pazzesco, lui ha questo ...

Calciomercato - Palladino potrebbe raggiungere Borriello all’UD Ibiza : Dopo l’ufficialità del tesseramento di Marco Borriello e le voci su un possibile accordo con Antonio Cassano, poi raffreddatesi nel pomeriggio di ieri, l’UD Ibiza sta sondando la possibilità di arrivare a Raffaele Palladino. L’attaccante napoletano, che ha contribuito alla promozione in Serie A del Crotone nella stagione 2015-16, nell’ultimo anno e mezzo ha giocato in massima serie con la maglia del Genoa, mentre a ...

Calciomercato - Cassano potrebbe seguire Borriello all’UD Ibiza : L’isola spagnola, da sempre meta delle vacanze di calciatori, sta assumendo rilevanza dal punto di vista strettamente sportivo. Negli ultimi giorni è emersa la notizia dell’accordo tra Marco Borriello e l’UD Ibiza, società di Segunda Division B, l’equivalente della nostra Serie C. L’attaccante ex Genoa ha trovato l’accordo per un anno e ha praticamente annunciato che la società spagnola è prossima a ...

mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors : l’ipotesi è clamorosa : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors a fine stagione: non appare certo l’addio alla scadenza dell’ultimo anno di contratto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I Toronto ...