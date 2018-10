Il j' accuse di Giletti

Asia Argento in lacrime da Massimo Giletti : “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. Guarda il VIDEO : “Mi ha dato tanta forza il fatto che la gente fosse dalla mia parte. Mi ha veramente aiutato in un L'articolo Asia Argento in lacrime da Massimo Giletti: “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Asia Argento : “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. L’appello di Giletti all’ad di Sky Italia : “Mi ha dato tanta forza il fatto che la gente fosse dalla mia parte. Mi ha veramente aiutato in un momento terribile”. Così a Non è l’arena (La7) Asia Argento, tra le lacrime, risponde a Massimo Giletti che le chiede anche cosa non sia stato capito della vicenda relativa alle accuse lanciate dall’attore americano Jimmy Bennett. “Il fatto di essere stata chiamata ‘pedofila’” – risponde ...

'Asia mi ha violentato' : Jimmy Bennett in tv da Giletti rinnova le accuse : 'Sì Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo'. Jimmy Bennett, l'attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ...