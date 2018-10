' Il governo non può risentire dei litigi M5s' | Salvini

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Condono - Salvini infuriato : “Riscriviamo tutto e il governo non salta - ma per scemo non ci passo” : L'ira di Matteo Salvini sul Condono fiscale viene espressa in una diretta sui social in cui sottolinea che il M5s conosceva il testo del decreto fiscale: "Conte leggeva e Di Maio verbalizzava, per scemo non ci passo", afferma. Il ministro dell'Interno assicura che il governo non salterà e che il decreto verrà riscritto domani.Continua a leggere

Conte : confronto acceso non intacca lavoro - governo sa fare squadra : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Governo è solido nonostante le tensione delle ultime ore tra M5s e Lega sul decreto fiscale. "Ci aspettano giornate impegnative, per proseguire nel dialogo avviato con la Commissione europea sulla Legge di bilancio", scrive Giuseppe Conte su Facebook. "Il confronto, che a tratti può essere anche acceso, tra le forze della maggioranza non intacca ...

Di Maio : Non cade il governo su condono : 14.25 "Noi abbiamo il dovere di dire sempre la verità ai cittadini, sono sicuro che una soluzione la troveremo:mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoricilaggio o riciclaggio di denaro?". Così il vicepremier Di Maio. "Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era" aggiunge Di Maio avvertendo Salvini che il M5S non ...

Di Maio : il governo non cadrà sul condono : Di Maio rassicura sulla tenuta del governo. "Giorgetti - ha affermato il vicepremier M5s parlando a Repubblica Tv - dice che ci andremo a schiantare? No, io sono tranquillissimo, si lavora come sempre ma noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini la verità. Questa è la funzione di un ministro della Repubblica. Sono sicuro che una soluzione la troveremo: mica si vuole far cadere il governo sul condono a chi fa autoriciclaggio o ...

Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini - il ricatto al governo : 'Non si può far passare la pace fiscale' : Secondo Roberto Fico non c'è motivo di litigare su pace fiscale e condono penale, come ormai fanno da ore grillini e leghisti dopo il caso della 'manina' sollevato da Luigi Di Maio . Secondo il ...

Pace fiscale - Centinaio (Lega) : “Manina? governo non è famiglia Addams. Cdm? Se Salvini mi dirà di andare - ci sarò” : “Il Governo non è la famiglia Addams e di conseguenza manine non ne vedo, perché se no dovremmo capire chi è zio Fester, chi è Lurch, chi è Gomez…”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine del Forum dell’Agricoltura di Coldiretti a Cernobbio. “Domani – ha detti ai cronisti – sembra di aver capito che ci sarà il Consiglio dei ministri, in cui penso ci ...

governo : Salvini - "La Lega non lo farà saltare - domani sarò al Cdm" : "Non ci sono problemi per questo Governo, la Lega non vuol far saltare questo Governo. Ci pagano per risolvere i problemi e domani sarò al Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Predaia in Val di Non poco prima di visitare MondoMelinda in occasione del suo tour a sostengono dei candidati della Lega in vista delle elezioni provinciali di domenica. Salvini ...

Giorgetti - Lega - : così il governo non va lontano - la 'manina' è nel M5s : "Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte". così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti , Lega, , risponde alle accuse del ...

Pace fiscale - Giorgetti : “Se si attacca chi tiene in piedi la baracca - il governo non va molto lontano. Si schiantano loro” : “Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa “manina” è in casa loro. Ma occhio, così loro si vanno a schiantare”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ...

Giorgetti ai 5 stelle : "La manina è in casa loro - così il governo non va lontano" : Giancarlo Giorgetti respinge le accuse di essere la "manina" evocata da Di Maio e controattacca il Movimento 5 stelle. Tirato in ballo per le modifiche al decreto fiscale contestate dal partito di Luigi Di Maio, il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio si difende, in un'intervista a Repubblica: "Io sono una persona per bene. Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte", ...