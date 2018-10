Il Garante dei detenuti | gravi criticità nei Cpr - Il Viminale replica | ' Colpa degli

Migranti - Garante dei detenuti : “Gravi criticità nei centri per il rimpatrio”. La replica del Viminale : “È colpa degli ospiti” : Nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) visitati quest’anno sono stati riscontrati fattori di “gravi criticità“. La denuncia arriva dal rapporto del Garante nazionale per i diritti dei detenuti rivolto al Viminale. E il ministero dell’Interno risponde: “I nostri sforzi vengono spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti”. Secondo il capo del Dipartimento Immigrazione, Gerarda ...