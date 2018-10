Il fatidico sì alla Rocca Janula | sarà possibile sposarsi nella storica dimora

ciociariaoggi

: @repubblica sono certo che alle prossime politiche il POPOLO saprà scegliere ancora in modo oculato ed equilibrato… - rinaldodinino : @repubblica sono certo che alle prossime politiche il POPOLO saprà scegliere ancora in modo oculato ed equilibrato… - SaraRattaro : RT @BenesBookblog: Ci siamo! Il fatidico #18ottobre 'fra carta e realtà' è arrivato. Si comincia stasera alla libreria Bustolibri, domani i… - BenesBookblog : Ci siamo! Il fatidico #18ottobre 'fra carta e realtà' è arrivato. Si comincia stasera alla libreria Bustolibri, dom… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) ... mostre, spettacoli, come per gli ultimi eventi organizzati all'interno della, ma anche per lafruizione relativa ai matrimoni civili».