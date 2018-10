Il crollo della croce di Cevo | quattro condanne e un' assoluzione

Germania - c'è l'immigrazione dietro il crollo della Merkel : In un angolo di mondo noto perché si può camminare anche di notte in assoluta tranquillità, dove ordine e tranquillità, oltre che benessere, sono i requisiti minimi, la politica delle 'porte aperte' ...

WTA Tianjin - Caroline Garcia trionfa in Cina : che crollo della Pliskova : Caroline Garcia trionfa in terra cinese nel torneo WTA di Tianjin, finale ben giocata contro Karolina Pliskova battuta in due set Caroline Garcia ha vinto il torneo WTA di Tianjin, superando in due set Karolina Pliskova. Una finale dai due volti, con la ceca che nel primo set si trovava avanti 5-1 al tie-break, prima di dissipare il vantaggio e perdere per 7-6 la prima partita. A qual punto il crollo nervoso della Pliskova è stato totale, ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

Selena Gomez : una fonte spiega le ragioni del crollo emotivo della cantante : Stay strong Sel The post Selena Gomez: una fonte spiega le ragioni del crollo emotivo della cantante appeared first on News Mtv Italia.

Inaspettato crollo della batteria per Honor 10 : arrabbiatissimi gli utenti : Non sembra essere nato sotto una buona stella il mese di ottobre per i possessori di un Honor 10. Dopo le polemiche scaturite dai benchmark gonfiati dal produttore, di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, oggi tocca analizzare più da vicino gli effetti dell'aggiornamento di settembre. Come molti ricorderanno, qualche settimana fa abbiamo già trattato la natura di questa patch sulle nostre pagine, sottolineando anche che, sulla carta, doveva ...

A 2 mesi dal crollo del Ponte gli abitanti della Valpolcevera in piazza : Genova, 8 ott., askanews, - A quasi due mesi dal tragico crollo del Ponte Morandi, a Genova scoppia la protesta degli abitanti della Valpolcevera. Alcune centinaia di cittadini, lavoratori e ...

F1 - analisi GP Giappone 2018 : a Suzuka l'ennesimo capitolo della 'serie infernale' della Ferrari - i motivi di un crollo inesorabile : Il mondo della Ferrari si è completamente ribaltato. Da un titolo possibile si è passati ad una vera e propria implosione sotto ogni punto di vista. La vettura , dopo la storia del doppio sensore, ha ...

F1 - analisi GP Giappone 2018 : a Suzuka l’ennesimo capitolo della “serie infernale” della Ferrari - i motivi di un crollo inesorabile : Era il 22 luglio, appena 77 giorni fa. Sebastian Vettel stava comandando senza alcun problema il Gran Premio di Germania. Partiva con 8 punti di vantaggio in classifica su Lewis Hamilton dopo la splendida vittoria di Silverstone e, soprattutto, con 13 posizioni di margine nei confronti dell’inglese che aveva chiuso il suo sabato già nella Q2. La corsa di Hockenheim stava andando come il padrone di casa sognava, tutto ok, fino al famigerato ...

Olio - Coldiretti : “crollo della produzione in Puglia (+58%)” : Crollo del 58% nel 2018 della produzione di Olio in Puglia che scenderà, secondo le previsioni già ampiamente anticipate nei mesi scorsi, al minimo storico di 87 tonnellate. E’ quanto reso noto da Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata Nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Spunta un nuovo video del crollo del Ponte Morandi - il filmato ripreso dalle telecamere della Ansaldo : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi. Si tratta di un filmato che unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo e della ditta ...

Genova - nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario : Genova, nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario -

Grande Fratello Vip - il crollo nervoso di Giulia Salemi. Parlano della 'smutandata' e piange : 'Ero una...' : Una crollo nervoso al Grande Fratello Vip : le lacrime di Giulia Salemi scuotono la casa. Francesco Monte la invita a essere più sicura di sé e la showgirl rivela le sue grandi paure e il momento di ...

crollo del ponte Morandi a Genova : ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della tragedia : La Questura di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del ponte Morandi poco prima del Crollo, riprese dalle telecamere di Autostrade. Il VIDEO va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono auto e camion, che viaggiano in entrambi i sensi di marcia sul viadotto, sotto la pioggia, così intensa da limitare la visibilità. Le nuove immagini sono state diffuse a seguito delle polemiche sulla possibile manomissione del VIDEO ...

Ponte Morandi - la Commissione 'crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...