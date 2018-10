Il cerotto per i dolori mestruali che non è un farmaco

dilei

(Di venerdì 19 ottobre 2018) C’è chi prova deimolto forti quando ha le mestruazioni e non riesce a compiere le normali azioni della vita quotidiana. Quante volte, durante quei cinque giorni al mese, avete dovuto declinare inviti, saltare la palestra, l’aperitivo con le amiche, l’appuntamento con il tizio che vi piaceva da tempo, tutto a causa delle mestruazioni? Alcune donne sono fortunate e non soffrono questo momento. Per altre, invece, diventa una vera e propria agonia. Ma bombardarsi di farmaci è davvero la soluzione più adeguata? Ovviamente no, anche perché assumerne troppi – a lungo andare – può provocare sia maggiore resistenza ai suoi effetti, sia problemi al nostro organismo. Prendere troppi antifici, concentrati in pochi giorni, non può essere una scelta portata avanti a lungo termine. Bisogna trovare altre soluzioni. Se le tisane, le borse dell’acqua calda o gli integratori non vi fanno ...