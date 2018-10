Il caso Riace è un attacco all' idea stessa di solidarietà

caso Riace - il sindaco : 'Sono nel giusto - rifarei tutto'. Il Viminale : 'Trasferimenti su base volontaria' : Da sinistra si moltiplicano gli appelli a Domenico Lucano, agli arresti domiciliari con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina. Salvini precisa: i migranti possono restare ma senza più ...

caso Riace - Anpi chiede a M5S di fermare Salvini : Sul Caso Riace interviene l'Associazione Nazionale Partigiani. Si rivolge ai 5 Stelle con una lettera e chiede al Movimento di fermare Matteo Salvini, che vuole cancellare la cittadina calabrese come ...

Sul caso Riace il Viminale rettifica : nessun trasferimento obbligatorio di migranti : Da sinistra si moltiplicano gli appelli. L'Associazione nazionale partigiani si rivolge al M5s: 'non giri lo sguardo e fermi Salvini'. Intanto il sindaco Lucano afferma: 'rifarei tutto' -

Pizzo. Sul caso Riace interviene Carmen Manduca portavoce comunale M5S : Sul caso Riace interviene Carmen Manduca, portavoce comunale di Pizzo. È la prima esponente del M5S in Calabria ad esprimersi

caso Riace - parla il vicesindaco : 'Più importanti le scelte d'umanità che quelle politiche' : "L'accusa che ci fa più male è che questo non sia un modello, ma sia un sistema. Sono due cose ben diverse". Ha la voce delusa Giuseppe Gervasi , vicesindaco di Riace , mentre, intervistato da W l'...

Emma Bonino : "Il caso Riace fa impazzire i populisti perché funziona. L'Europa? Può essere disfatta dalla miopia degli arruffapopoli" : "Il decreto sicurezza di Salvini viola le direttive europee". Emma Bonino, intervistata da La Repubblicava all'attacco del decreto simbolo della politica leghista."Palleggiarsi i migranti è inutile, per i paesi più esposti ai flussi significa far diventare i problemi migratori ingovernabili" aggiunge la leader radicale. La Bonino guarda all'europeismo di Macron con fiducia, non crede sia possibile chiudere gli aeroporti ai charter ...

Mimmo Lucano ha sempre avuto detrattori. Quello che sta succedendo a Riace non è un caso : Nelson Mandela venne arrestato. Anche Danilo Dolci finì dietro la sbarra. Don Lorenzo Milani subì un processo. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace è uno di loro. Abbiamo letto tutto su di lui. Abbiamo sentito in questi giorni ogni sera davanti alla TV gli intellettuali vip che si schierano con o contro il primo cittadino per difendere o sparare contro ad una sola parola: accoglienza. Il dibattito di questi giorni mi ha ricordato “L’obbedienza non ...

Il sindaco di Riace (in ogni caso) è un innovatore sociale : Il sindaco di Riace è agli arresti domiciliari. Credo sia necessario, come sempre, lasciare alla magistratura le valutazioni di merito. Ha ragione il pubblico ministero a dire: "Un reato rimane tale, anche quando viene commesso per motivi di particolare valore morale o sociale".Ma fa ben sperare che il 6 Luglio il Consiglio costituzionale francese abbia accolto il ricorso di Cédric Herrou, un contadino condannato a quattro mesi di ...

caso Riace - ex sindaca e madre di Arrigoni su Fb : "Ho celebrato un matrimonio contro la legge" : Nel giorno delle manifestazioni di solidarietà per MImmo Lucano la madre dell'attivista ucciso a Gaza ricorda un episodio del suo mandato da prima cittadina in provincia di Lecco

caso Riace - la solidarietà del sindaco di Cerveteri : "Mi autodenuncio per lo stesso reato" : Alessio Pascucci, primo cittadino del comune sul litorale laziale: "Se serve la disobbedienza civile per mettere in pratica la solidarietà e l'accoglienza ci dichiariamo tutti colpevoli e complici"

caso Riace - parla il sindaco Mimmo Lucano : "Il mio è un reato d'umanità" : "Voi mi dite le regole, ma forse la Costituzione italiana la rispetto più io di tante altre persone", dice il sindaco di...

