Ibrahimovic | ' Tornare in Europa? Ho una certa età'

tuttosport

: IBRAHIMOVIC: “Tornare in Europa? Non ci ho pensato…” - FiorentinaUno : IBRAHIMOVIC: “Tornare in Europa? Non ci ho pensato…” - NapoliAddict : Ibrahimovic: 'Non ho mai pensato a tornare in Europa, qui ho trovato la mia dimensione' | -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) LONDRA, Regno Unito, - 'in? Penso di essere in una situazione in cui ho bisogno di avere un buon equilibrio tra lavoro e riposo. Sono reduce da un infortunio, ho unaetà e sto ...