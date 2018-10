Ibrahimovic | “Sto bene negli Stati Uniti | non penso all’Europa”

calcioweb.eu

: #Ibrahimovic: 'Sto bene negli #Usa, non penso all'#Europa' - CalcioWeb : #Ibrahimovic: 'Sto bene negli #Usa, non penso all'#Europa' - cn1926it : #LAGalaxy, #Ibrahimovic: 'Per adesso sto molto bene qui. Il mio futuro? Ecco cosa farò' - gazz_rossonera : Ibrahimovic: “Futuro? Non ci sto pensando. Ovunque sia andato ho fatto il mio” -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nelle settimane scorse si è tanto parlato di un possibile ritorno al Milan di Zlatan, e Leonardo non ha mai smentito nettamente l’ipotesi. Lo stesso svedese, però, oggi ha dichiarato in un’intervista di trovarsiUsa e di non aver mai pensato di riabbracciare l’Europa: “In questo momentoche stia vivendo una situazione in cui necessito di equilibrio tra riposo e lavoro. Sono reduce da un infortunio pesante e mi sto allenando duramente, nonostante l’età che avanza. Qui mi trovo, ho ancora due gare da disputare e spero che riusciremo a centrare i playoff. Sinceramente non ho mai preso in considerazione la possibilità di tornare in Europa. Non so che altro aggiungere, solo che non mi sono mai soffermato a pensare a questa cosa“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...