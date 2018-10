I primi 50 anni di calcio in una mostra

primi sfollati di Genova in casa per recuperare gli oggetti di una vita. Ma Lilly - 90 anni - non avrà più il suo pianoforte : Lucilla arriva a via Porro, nella zona rossa del Ponte Morandi di Genova, poco prima delle 8. Ha una missione da compiere, insieme alla nipote e ad un'amica: riportare a sua madre, 90 anni compiuti da poco, gli oggetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita. Stringe in mano un quaderno con una lunga lista degli affetti, con tanto di indicazioni su dove trovarli: "Sul divanino in camera sollevare il cuscino lungo e prendere i fogli ...

Bra : il "Giolitti-Gandino" pronto a festeggiare i primi 40 anni : ... ex allieva del Liceo Giolitti-Gandino, professore associato in Fisica delle particelle presso la Queen Mary University di Londra e ricercatore al CERN; verrà presentato il progetto EEE La scienza ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : dalla Giunta i primi 3 - 2 milioni per i danni : L’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha reso noto che la Giunta regionale della Sardegna ha già a disposizione 3,2 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’area meridionale: si tratta di “1,2 milioni destinati ai Comuni per far fronte all’emergenza e gia’ presenti in un capitolo di spesa dell’esercizio di bilancio, che ...

Lardini - i suoi primi 40 anni : LardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniSi dice che la vera vita cominci a 40 anni. Ce l’hanno ripetuto con così tanta convinzione, che cominciamo a crederci davvero. E a giudicare dalla vitalità e dall’ispirazione che pervadono la nuova collezione autunnale di Lardini, viene da pensare che sia proprio così. Viene fondato esattamente nel 1978, a Filottrano, nelle ...

Hyundai i20 : dopo l’anticipo per i primi due anni si paga solo la polizza furto e incendio [FOTO e PREZZO] : La nuova Hyundai i20 1.2 MPI 75CV Advanced è disponibile con un anticipo di 4.845 euro pagando per due anni solo la polizza furto e incendio a partire da 39,75 euro al mese La Nuova Hyundai i20 punta a proseguire il successo ottenuto fino ad oggi nel segmento B. Con il lancio sul mercato italiano, la seconda generazione del modello offre un nuovo design, ora più moderno e accattivante, caratterizzato l’ingresso della “Cascading ...

Tennis - due italiani nei primi 20 del mondo dopo quasi 40 anni : Nella prima classifica di fine anno nella storia dell'Atp, Adriano Panatta figurò al numero 14 del mondo e Paolo Bertolucci al numero 20. Quarantacinque anni dopo un ligure e un siciliano dominano, ...

Diabete di tipo 2 - i primi segni già 20 anni prima della diagnosi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Forte maltempo in Liguria con nubifragi nel savonese - si registrano i primi danni : Forte maltempo sta colpendo in queste ore la Liguria, come previsto anche secondo l'allerta meteo della Protezione Civile (inizialmente gialla per tutta la regione, poi divenuta rossa per il ponente...

Lardini - i suoi primi 40 anni : LardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniLardiniSi dice che la vera vita cominci a 40 anni. Ce l’hanno ripetuto con così tanta convinzione, che cominciamo a crederci davvero. E a giudicare dalla vitalità e dall’ispirazione che pervadono la nuova collezione autunnale di Lardini, viene da pensare che sia proprio così. Viene fondato esattamente nel 1978, a Filottrano, nelle ...

I primi segni del diabete si possono riconoscere anche 10 anni prima della diagnosi : (foto: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images) In chi ha il diabete di tipo 2, i primi segnali potrebbero essere rintracciati già 10 anni (e in certi casi anche di più) prima della comparsa effettiva della malattia e della sua diagnosi. A rivelarlo è uno studio giapponese, che è stato presentato al meeting annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), appena tenuto a Berlino. Ecco quali sono i campanelli d’allarme ...

In arrivo una nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria : inediti e rarità per i primi 25 anni : La nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria arriva sul mercato dal 26 ottobre. La prossima resa del quarto album della band di Omar Pedrini e Francesco Renga sarà presentata in una resa nella quale saranno presenti anche contenuti inediti, oltre al brano Angel scritto da Omar Pedrini in occasione della scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri contenuti inediti anche una di I Can’t Explain degli Who oltre alla rimasterizzazione degli ...

Alessandra Amoroso : «Un disco per i miei primi 10 anni» : Alessandra Amoroso riparte da un nuovo album, un nuovo tour che toccherà tutte le Regioni italiane, nessuna esclusa. Non è un 'best of' celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali ...

Cinquanta anni fa la prima panchina e i primi numeri 13 della serie A : In cinquant'anni è cambiato il mondo e, naturalmente, anche il calcio italiano. Quel giorno, sedici giocatori dei sedici club di allora indossarono per la prima volta la maglietta col 13. Sembrava ...

Elisabetta Canalis a Verissimo / Foto : i suoi primi 40 anni fra tv - successi e maternità : Elisabetta Canalis oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo per ripercorrere i suoi primi 40 anni: il successo, la maternità e la nuova avventura sul set de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:46:00 GMT)