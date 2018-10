I francesi sconfinano ancora Salvini | Rapporti compromessi

ilgiornale

(Di venerdì 19 ottobre 2018)alta tensione tra Francia e Italia. A quanto pare ihanno sconfinato, proprio questa mattina, nella zona di Claviere. A segnalare l'accaduto è stato lo stesso Viminale che definisce itra Roma e Parigi "". Il ministroè stato molto duro nel commentare questo nuovo sconfinamento da parte dei gendarmi: "IItalia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta questa mattina. Iniziativa che appare come una provocazione e un atto ostile". Un video infatti mostrerebbe la nuova "invasione di campo" da parte deial confine con l'Italia.Ormai da qualche settimana, secondo diverse testimonianze, i gendarmisuperano il confine nella zona valdostana di Claviere per scaricare i migranti sul nostro territorio. Una "prassi" che ha dato ...