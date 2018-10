I calciatori italiani all’estero – Davide Zappacosta | calciatore del Chelsea

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018)è unitaliano, difensore dele della nazionale italiana. Nel 2011 è stato acquistato dall'Atalanta, con cui ha giocato per 6 mesi nella squadra Primavera. Nell'estate 2011, a 19 anni, viene ceduto in comproprietà all'Avellino. Il 19 giugno 2014 Atalanta ed Avellino rinnovano la compartecipazione per un'altra stagione, con l'accordo che il giocatore vestirà la maglia del club bergamasco nella stagione 2014-2015. Il 10 luglio 2015 viene acquisito a titolo definitivo dal Torino, in una operazione che porta alla squadra piemontese anche il centrocampista Daniele Baselli. Il 31 agosto 2017 viene acquistato dalper una cifra complessiva di 25 milioni di euro più bonus.