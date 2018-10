Hypnotist' s Love Story dell' autrice di Big Little Lies diventerà una serie tv per ABC

blogo

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Un altro romanzo di Liane Moriartydi Big, è pronto per arrivare in tv.ABC sta lavorando insieme a Heather Graham che sarà produttrice e interprete, a una versione televisiva di The'sun drama tratto dal romanzo omonimo di Liane Moriarty. Katie Wech si sta occupando'adattamento che sarà prodotto da Mandeville Television insieme agli ABC Studios.'sdi Bigunatv per ABC pubblicato su TVBlog.it 19 ottobre 2018 11:02.