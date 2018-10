Hubner | “La squadra di Spalletti ha qualcosa in più Juve? Un campionato a parte”

serieanews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Capocannoniere di Serie A nel 2002, Darioha parlato ai microfoni di Direttagoal.it del momento del calcio italiano. L’ex attaccante ha fatto il punto sul derby di Milano, in programma domenica sera allo Stadio San Siro e sulla striscia di vittorie dellantus. Il derby sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre di … L'articolo: “Ladihain più.? Una parte” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....