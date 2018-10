“Ho sbagliato casa” | lascia il bimbo di 2 anni davanti la porta di uno sconosciuto e va

Eleonora Giorgi : “Ho sbagliato - ho chiesto scusa” (VIDEO) : Eleonora Giorgi non smette di pensare alla diretta dello scorso lunedì. Dopo aver espresso una forte paura per un eventuale agguato da parte degli haters della Casa, l’attrice ha ammesso di credere di aver sbagliato a reagire in un determinato modo in puntata. “Però era quello che volevo dire“, ha confidato Eleonora Giorgi a due dei concorrenti. Eleonora Giorgi si sfoga con Provvedi e Basile L’attrice fa ancora una volta ...

Don Paolo Glaentzer - abusi su bimba di 10 anni/ Ultime notizie : “Ho sbagliato - sono stato stupido” : Don Paolo Glaentzer, abusi su bimba di 10 anni: Ultime notizie, il prete non è in carcere e vive davanti una scuola materna a Bagni di Lucca. Proteste in paese: l'ipotesi choc.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella chiede scusa : “Ho sbagliato” : Sara Affi Fella ammette di aver preso in giro tutti a Uomini e Donne Nemmeno 24 ore fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su canale 5. Durante il corso della registrazione, uno dei membri della redazione ha dichiarato che Sara Affi Fella, durante il suo percorso all’interno della trasmissione, ha preso in giro tutti. In quanto era già impegnata, per la precisione non si era ...

“Ho sbagliato - è colpa mia”. Mai sentita Caterina Balivo così : ecco che è successo : noadsense Non è cominciata alla grandissima la nuova avventura televisiva di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti lasciato ‘Detto Fatto’, il programma seguitissimo ora affidato a Bianca Guaccero, per un nuovo progetto che va in onda alla stessa ora, quindi il primo pomeriggio, ma sulla rete ammiraglia Rai. La trasmissione in questione si chiama ‘Vieni da me’. È partita da pochi giorni, ma i primi risultati non sarebbero quelli ...

Juventus-Sassuolo - Douglas Costa si scusa sui social : “Ho sbagliato di brutto - mi scuso con tutti” : L’esterno brasiliano ha chiesto scusa sui social per lo sputo rivolto a Di Francesco nel finale di Juventus-Sassuolo Ha fatto discutere più lo sputo di Douglas Costa che la doppietta di Cristiano Ronaldo, il brasiliano infatti ha rovinato una bella prestazione con il cartellino rosso arrivato nel finale di Juventus-Sassuolo. L’ex Bayern ha reagito ad un fallo di Federico Di Francesco, sputandolo in viso dopo un acceso ...