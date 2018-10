Hazard cambia idea | “io al Real Madrid? Posso chiudere la carriera al Chelsea”

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Edenha parlato nuovamente del proprio futuro che potrebbe essere al… o forse no? Il belgaspesso e volentieri Edenultimamente sembra essere un po’ “lunatico”,ndoin maniera repentina sul suo futuro. Dapprima il calciatore belga ha rivelato d’avere il sogno di giocare con la maglia del, adesso invece ha teso la mano ai Blues di Sarri, in maniera forse un po’ contraddittoria. Il calciatore del Chelsea, parlando a Sky Sports UK ha rivelato: “laal Chelsea, nessun problema. Sono veramente felice con il club e la mia famiglia è felice qui a Londra. Quindi, se non vado in Spagna non è un problema. Amo i fan e penso che loro amino me. Qualunque cosa succeda in futuro sarò felice, è così“. Dunquepotrebbe restare alla corte di Sarri ancora a lungo, ...