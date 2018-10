Hai vinto un Samsung Galaxy S9 | invia i documenti a docs@signdocument me | ennesima truffa?

optimaitalia

Hai vinto un #SamsungGalaxyS9, invia i documenti a docs@signdocument.me: ennesima truffa?

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ad una nuova probabilissimaper quanto riguarda ilS9 e la relativa email dare a.me. Di sicuro si tratta di una bufala quella relativa al messaggio che molti utenti italiani stanno ricevendo in queste ore intitolato "HaiunS9". Facendo un giro all'interno del sito ufficiale del produttore coreano, ma anche dentroExclusive, non c'è alcun riferimento ad una campagna di questo tipo. Ragion per cui ci sono pochi dubbi sul fatto che si rischi moltissimo nel caso in cui si decida di seguire le istruzioni contenute nel messaggio che sto per mostrarvi.La promozione per ilS9 gratis si chiamerebbeAutunno e affinché si possa ricevere questo regalo l'utente finale sarebbe chiamato adre i proprialla divisione italiana. Gli elementi ...