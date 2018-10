Guerra al caporalato | denunciato e multato il titolare di un' azienda agricola

Di Maio : "Guerra a caporalato" : 21.35 Un piano triennale che metta insieme prevenzione e repressione, che rinforzi e renda strutturali i centri per l'impiego e crei i presupposti per un rilancio del trasporto locale nelle aree interessate. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sintetizza l'esito del vertice contro il caporalato svoltosi oggi a Foggia. Un vertice che sarà riconvocato presto per mettere a punto "gli step intermedi" con cui raggiungere ...