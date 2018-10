Gruppo Volkswagen - In Cina via alla costruzione di una fabbrica per le elettriche

Gruppo Volkswagen - In Germania pronti incentivi per i vecchi diesel : Il Gruppo Volkswagen ha annunciato una serie di iniziative commerciali in Germania in vista dei blocchi del traffico per i veicoli diesel più vecchi nelle maggiori città della nazione. Fino a 5.000 euro di incentivo. Sono previsti infatti incentivi per la rottamazione dei diesel da Euro 1 a Euro 5 acquistando un veicolo nuovo dei vari marchi del Gruppo. In media saranno offerti 4.000 euro di sconto per i clienti dei modelli da Euro 1 a Euro ...