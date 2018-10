"Green economy centrale per la Regione Lazio" : Frosinone, 19 ott. (AdnKronos) - "La green economy è centrale nelle nostre strategie. Abbiamo le potenzialità per essere dei colossi". Lo afferma Gian Paolo Manzella, assessore sviluppo economico della Regione Lazio in occasione dell'inaugurazione a Patrica (Fr) dello stabilimento Mater Biopolymer,

Rinnovabili in frenata - ma l'auto elettrica salva la Green economy : Una rivoluzione che non conosce confini: settimana scorsa è stata annunciata la realizzazione del più grande microrete al mondo, che consiste di un sistema solare dispacciabile da 35 mw di energia ...

Dalla Green economy il rilancio dell’occupazione in Italia : il 6 e 7 novembre la 7ª edizione degli Stati Generali : green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia: è questo il tema della 7° edizione degli Stati Generali della green economy 2018 che si svolgeranno a Rimini, nell’ambito di Ecomondo, i prossimi 6 e 7 novembre. L’evento è organizzato, con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal Consiglio Nazionale della green economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, che quest’anno presenterà ai rappresentanti ...

Alperia Startup Factory - idee innovative per Green economy : Roma, 11 ott., askanews, - Alperia, provider di primo piano nel campo della green economy, apre il proprio network di competenze alle idee più innovative per supportarle con un dinamico programma di ...

Superare la Green Economy? : Ci spiega cosa è la Blue Economy? 'È un modo innovativo e concreto con il quale possiamo sviluppare i nostri territori in una maniera ecologica. È un superamento della Green Economy nella quale tutto ...

“Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell’Italia” : a Rimini - il 6 e 7 novembre : Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento più atteso dal mondo delle imprese green: gli Stati Generali della Green economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green economy composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, si terranno i prossimi 6 e 7 novembre a Rimini Fiera nell’ambito della manifestazione Ecomondo. Al centro del dibattito ...

Società contemporanea e Green economy. Perché il futuro è verde : Tenere conto delle future generazioni che non votano e di impegni e problematiche che vanno oltre il termine dei pochi anni delle legislature è questione non semplice per la politica, specie quando è ...