Gravosi e usuranti | stop all’aspettativa di vita e uscite anticipate confermate

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Esistono tipologie di lavoro che, secondo i legislatori, non possono essere considerate uguali alle altre perché nettamente più logoranti. Negli ultimi anni, ai cosiddetti lavorisi sono aggiunti i lavori. Nelle ultime due leggi di Bilancio prima di questa in arrivo targata Lega e M5S, si è creato uno specifico elenco di 15 categorie di lavori considerati. Questi si aggiungono alle particolari tipologie di lavori che da un lontano decreto del 2011, sono considerati. I due gruppi di atti' lavorativa, spesso confusi tra loro, rappresentano due aree distinte in materia previdenziale. Per entrambe però il 2019 presentera' numerose no' e per quanto riguarda l’uscita dal lavoro per la pensione,godranno ancora di regimi previdenziali privilegiati. VIDEO Cosa sono i lavoriIl decreto legislativo n° 67 del 2011 è quello a ...