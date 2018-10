Grande Fratello VIP | una new entry in arrivo e le puntate aumentano

Grande Fratello VIP 2018 / "Lunedì tre nuovi concorrenti nella Casa" : l'annuncio di Alfonso Signorini : GRANDE FRATELLO Vip 2018: la Marchesa d'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip - guai in vista per la produzione : un concorrente può lasciare : La Marchesa d’Aragona è la concorrente più chiacchierata della settimana al Grande Fratello Vip. E non solo perché nelle ultime ore ha fatto scalpore il suo spogliarello all’interno della casa più spiata di Italia in favore di Walter Nudo. Sì, perché Daniela Del Secco fa discutere soprattutto per le sue ‘presunte’ origini nobiliari. E adesso arriva un’ulteriore bomba: il suo ex addetto stampa ha sganciato una bomba ...

Grande Fratello Vip - su Giulia Salemi e Francesco Monte l'ombra del complotto degli autori. Il caso-aerei : Tu chiamale, se vuoi, combinazioni. Al Grande Fratello Vip tutti con il naso all'insù. Giulia Salemi e Francesco Monte sono in giardino quando in cielo passa sulla casa un aereo con uno striscione: '...

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona potrebbe lasciare. Dago : 'I suoi parenti...'. Ilary Blasi nei guai : Il Grande Fratello Vip rischia di implodere. È a rischio infatti la permanenza nella casa della Marchesa d'Aragona . Secondo Alberto Dandolo per Dagospia , infatti la figlia e il genero della '...

Eleonora Giorgi e la droga : la dura confessione al Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi droga: lo sfogo al Grande Fratello Vip Discorsi importanti sono stati affrontati tra gli inquilini della Casa della terza edizione del Grande Fratello Vip. Probabilmente, a causa della noia, i telespettatori da casa perdono qualche confessione durante la diretta h24 su Mediaset Extra. Eleonora Giorgi ha parlato del suo passato con la droga. Già, subito dopo la puntata serale del GF Vip di lunedì 15 ottobre, Eleonora Giorgi e ...

Grande Fratello Vip - notizia-bomba : accordo tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona? Parla Gabriele Parpiglia : La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è uno degli argomenti più caldi di questa edizione del Grande Fratello Vip . Talmente caldo da far pensare che dietro tutto ciò ci sia un accordo ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Eleonora Giorgi : 'Sono precipitata - poi...'. Incubo droga - choc in casa : Durante il pomeriggio di oggi, venerdì 19 ottobre, gli inquilini del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare a lacrime di gioia, di tristezza e anche a grandi confessioni. La più toccante è ...

Grande Fratello VIP : una new entry in arrivo e le puntate aumentano : La terza edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando non molto bene per Canale 5, che in queste quattro puntate andate in onda non sono stati registrati ascolti notevoli. Però,a partire dal 22 ottobre, dopo l’ingresso momentaneo di Cristiano Malgioglio, ci saranno ulteriori novità con l'ingresso nella casa di un nuovo vip che arricchirà il cast. Il nome è ignoto, ma i bene informati parlano della modella e influencer Taylor Mega, ex fiamma ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi lancia la bomba : misterioso indizio - cosa succede lunedì : 'Da lunedì la casa del Grande Fratello Vip non sarà più la stessa'. E' il misterioso messaggio lanciato su Twitter dall'account del programma condotto da Ilary Blasi. E si legge ancora: 'Non possiamo ...

Grande Fratello Vip - il crollo di Giulia Provvedi : sopra la casa passa un aereo per lei. Ecco cosa c'è scritto : Dopo ben 25 lunghi giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip , Giulia Provvedi è scoppiata in un pianto liberatorio. Le lacrime, però, non sono stati assolutamente di dolore ma di gioia ...

Grande Fratello Vip : avvicinamento sospetto tra Jane Alexander e Elia : Jane Alexander e Elia Fongaro: intesa al GF Vip? In questa terza edizione del Grande Fratello Vip pare davvero circoli l’amore nell’aria. E dopo il formarsi di due coppie all’interno della casa più spiata dagli italiani anche altri due concorrenti, in queste ultime ore, si sono molto avvicinati, facendo subito pensare ai tanti telespettatori, che potrebbero presto diventare qualcosa di più di due semplici amici. Di chi si ...

Grande Fratello Vip 2018 / Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono d'accordo? Parpiglia sbotta ma la Moric… : Grande Fratello Vip 2018: la Marchesa d'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...

Grande Fratello Vip - Francesco ancora innamorato di Cecilia? Il ragazzo in lacrime : Francesco ama ancora Cecilia? La verità al Grande Fratello Vip Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip ha visto Francesco Monte piangere ancora una volta per Cecilia Rodriguez: è sempre bello vedere un uomo piangere e lasciarsi andare senza aver timore di essere giudicato come poco virile. E in questo Francesco si sta dimostrando […] L'articolo Grande Fratello Vip, Francesco ancora innamorato di Cecilia? Il ragazzo in lacrime proviene ...