Grande Fratello Vip | Francesca Cipriani si propone a Barbara D' Urso | ' Ne vedrai delle

Grande Fratello Vip - terremoto per Ilary Blasi : chi vince il reality - ecco il nome : C'è già un vincitore al Grande Fratello Vip ? La risposta è affermativa, almeno secondo gli specialisti di Stanleybet.it , che quotano la vittoria di Walter Nudo a 3. Insomma, il Grande favorito è ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Benicio del Toro? Lo trovo un cesso. Uno con delle occhiaie profonde da malattia renale” : Ognuno ha una storia da raccontare e al Grande Fratello Vip il judoka Fabio Basile mostra costantemente un lato solare e sorridente. Il concorrente, già ballerino a Ballando con le stelle, in giardino con le Donatella racconta però un episodio molto brutto accaduto nella sua infanzia quando aveva solo cinque anni e mezzo. Il ragazzo ha oggi un desiderio che confida alle sorelle Provvedi: “Non sono mai riuscito a ringraziare il chirurgo che ...

Grande Fratello Vip - l'appello di Carmen Di Pietro : "Fatemi entrare - ho lasciato un reggiseno!" : L'annuncio diramato ieri da Alfonso Signorini ha movimentato non poco il sottobosco di starlette e opinionisti vari. Una volta scoperto che il Grande Fratello Vip starebbe cercando nuovi concorrenti (alla luce del doppio appuntamento settimanale) i prezzemolini del reality si stanno candidando ad essere reclusi nella casa più spiata d'Italia.L'ultima in ordine cronologico è una vecchie conoscenza di Cinecittà: si tratta di Carmen Di Pietro, ...

Grande Fratello Vip - confessionale di fuoco di Ivan Cattaneo contro la Marchesa : "Popolana e con la coda di paglia" : Il cantautore bergamasco sempre più intollerante verso la d'Aragona: "Vorrei che diventasse come il suo cane"

Grande Fratello Vip - l'appello di Francesca Cipriani a Ilary Blasi : 'Fammi entrare - con Walter Nudo voglio...' : Sarà che Francesca Cipriani ha almeno due ottimi argomenti per essere convincente, sta di fatto che ogni sua richiesta viene puntualmente accontentata. L'ultima l'ha lanciata a Ilary Blasi perché l'...

Grande Fratello Vip 2018 news : un nuovo meccanismo per il reality di canale 5. L’idea è di “copiare” Amici di Maria De Filippi : Il Grande Fratello Vip 2018 cambia meccanismo? Le ultime news sul reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini – gli unici che rimarranno alla conduzione(visto che si era parlato di una conduzione D’urso per la puntata di Giovedì) – copierà il talent Amici di Maria De Filippi? Grande Fratello Vip raddoppia: due puntate in settimana per il reality di canale 5 Non è una novità che il reality targato Endemol quest’anno ...

FRANCESCO MONTE SCARICA GIULIA SALEMI?/ "Non sono pronto ad innamorarmi" (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE confessa a Silvia Salemi di essere felice nella sua condizione di single. E anche se vorrebbe innamorarsi, non si sente ancora pronto... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 : la puntata del giovedì potrebbe essere condotta da Barbara d'Urso : Gli ascolti del Grande Fratello Vip 3 continuano a non convincere. Settimana dopo settimana, il Reality Show si mantiene ben al di sotto dei dati Auditel dello scorso anno, motivo per cui la produzione e Mediaset hanno tentato alcune mosse ad effetto che però non hanno dato i frutti sperati. L'entrata di Cristiano Malgioglio [VIDEO] poteva essere l'asso nella manica perfetto ma neppure il paroliere ha permesso di fare grandi passi in avanti, pur ...

