Grande Fratello Vip 3 | daytime | la puntata del 19 ottobre 2018 in diretta dalle ore 16 | 05

Grande Fratello Vip 3 : la puntata del giovedì potrebbe essere condotta da Barbara d'Urso : Gli ascolti del Grande Fratello Vip 3 continuano a non convincere. Settimana dopo settimana, il reality show si mantiene ben al di sotto dei dati Auditel dello scorso anno, motivo per cui la produzione e Mediaset hanno tentato alcune mosse ad effetto che però non hanno dato i frutti sperati. L'entrata di Cristiano Malgioglio poteva essere l'asso nella manica perfetto ma neppure il paroliere ha permesso di fare grandi passi in avanti, pur ...

Grande Fratello Vip 2018 / La Marchesa D'Aragona contro Elia - "Opportunista" : lunedì lo scontro in diretta? : Grande Fratello Vip 2018: la Marchesa D'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 06:08:00 GMT)

Carmen Di Pietro : “Fatemi rientrare al Grande Fratello Vip - c’è ancora un mio reggiseno” : Grande Fratello Vip: torna Carmen Di Pietro? Le parole della soubrette Dopo Cristiano Malgioglio, pure Carmen Di Pietro vuole rientrare al Grande Fratello Vip. La concorrente della seconda edizione ha fatto un appello agli autori del reality show, invitandoli a prendere in seria considerazione la sua proposta. Del resto Carmen è uscita prematuramente lo scorso […] L'articolo Carmen Di Pietro: “Fatemi rientrare al Grande Fratello Vip, ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte : "Cecilia Rodriguez? Non provo né rabbia - né rancore" : Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3, non sopporta giustamente che qualcuno gli nomini spesso l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez ma, nonostante ciò, l'argomento in questione non è affatto un tabù per l'ex tronista di Uomini e Donne che ne parla serenamente quando decide lui, ovviamente.Durante una chiacchierata con lo chef Andrea Mainardi, Francesco Monte ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la fine della storia ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude con Giulia Salemi : «Non mi sento pronto...». La reazione di lei spiazza tutti : Francesco Monte , storia d'amore al capolinea con Giulia Salemi ? Pare proprio di sì. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Il sex symbol del Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto un discorso ben ...

BARBARA D'URSO CONDUCE IL Grande Fratello VIP?/ Doppio appuntamento su Canale 5 : countdown della conduttrice : Il GRANDE FRATELLO Vip verrà condotto da BARBARA d’Urso? L’indiscrezione che scotta se confermata, potrebbe fare impazzire tutti gli estimatori del trash.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Amici - la redazione - risponde alle accuse gravi di Eleonora Giorgi - concorrente del Grande Fratello Vip : Amici, la redazione si difende dalle accuse di Eleonora Giorgi Dopo le dichiarazioni di Eleonora Giorgi sullo stipendio del figlio, conduttore di Amici, Maria De Filippi risponde Non si arresta la polemica riguardo le dichiarazioni di Eleonora Giorgi, che avrebbe accusato suo Maria De Filippi di pagare poco suo figlio Paolo Ciavarro. L’attrice è fra i grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma da quando è ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Giulia Salemi : «Non mi sento pronto...». La reazione di lei spiazza tutti : Francesco Monte , storia al capolinea con Giulia Salemi ? Pare proprio di sì. Il sex symbol del Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto un discorso ben preciso all'influencer italo-persiana e le sue ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'ormone impazzito : 'Che uomo voglio' : "Devo dire che Walter è l'uomo dei miei sogni". "È l'uomo migliore del mondo". "È un uomo che rispetta la donna". Con queste parole la Marchesa d'Aragona ha definito Walter Nudo, concorrente insieme a lei del Grande Fratello Vip . Una cotta a tutti gli effetti...

Grande Fratello VIP 2018/ Francesco Monte sempre più lontano da Giulia Salemi? "Non sono pronto a innamorarmi" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip : “Sono pazza di Walter Nudo” : Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: “Fatemi entrare al Grande Fratello Vip” Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo. La giunonica soubrette ha pubblicamente chiesto di entrare al Grande Fratello Vip per conoscere l’attore italo-canadese. L’appello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è arrivato tramite Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 ottobre. “Vorrei che mi chiamassero ...

Grande Fratello Vip : Walter Nudo conquista le donne della casa : Walter Nudo è l’uomo dei sogni delle concorrenti del GF Vip Walter Nudo è uno dei pochi concorrenti uomini del Grande Fratello Vip a non essere ancora finito in nomination. Il motivo è da riscontrare nel suo successo con le donne. Ebbene sì, tutte le donne di questa terza edizione del reality show di Ilary Blasi sembrano essere pazze di lui. In particolar modo due concorrenti non hanno nascosto di provare una certa ammirazione, o ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte dà della "cavalla" a Giulia Salemi. Poi si sbaglia e la chiama "Chechu" : Non c'è pace tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sembra che i due si attraggano e si respingano continuamente. Ieri sera una nuova lite ha minato il rapporto che stanno costruendo dentro...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte dà della cavalla a Giulia Salemi. Poi si sbaglia e la chiama Chechu : Non c'è pace tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sembra che i due si attraggano e si respingano continuamente. Ieri sera una nuova lite ha minato il rapporto che stanno costruendo dentro la casa del ...