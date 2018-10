Grande aggiornamento per Call of Duty Black Ops 4 e weekend con doppi XP

Grande novità per il C64 Mini : il nuovo aggiornamento permette di aggiungere giochi e programmi : Grande novità per il C64 Mini che un aggiornamento sicuramente molto interessante dato che permette di aggiungere giochi e programmi tramite USB. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Dopo il lancio avvenuto lo scorso 29 Marzo 2018, Retro Games Ltd ha pubblicato un nuovo firmware (v1.1.4) del THEC64 Mini, che permette di poter caricare senza sforzi, nuovi giochi e programmi all'interno della console tramite USB.Puoi quindi aggiungere nuovi ...

Grande aggiornamento For Honor disponibile : dettagli per Marching Fire : Ubisoft ha annunciato il rilascio di For Honor Marching Fire per PlayStation 4, Xbox One e PC. A distanza di un anno e mezzo dal lancio del gioco Ubisoft ha lavorato su una serie di miglioramenti e adesso rilancia il titolo. L’obiettivo è quello di conquistare sia i giocatori attuali che nuovi utenti grazie ad un nuovo ed enorme aggiornamento, il più Grande mai rilasciato prima. Con Marching Fire arrivano nuove modalità PvP e PvE, nuove ...

Marching Fire : il più Grande aggiornamento di For Honor è ora disponibile : Ubisoft annuncia che For Honor Marching Fire è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Basandosi su più di un anno e mezzo di costante supporto e miglioramenti post lancio, Ubisoft rilancia il titolo, sia per i giocatori attuali che per i nuovi utenti, con il più grande aggiornamento mai rilasciato. Marching Fire include nuove modalità PvP e PvE, nuove caratteristiche e un ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara un primo Grande aggiornamento - cosa cambierà? : Call of Duty Black Ops 4 è ormai disponibile da una manciata di giorni, e ovviamente numerosi sono gli utenti che non hanno perso di certo tempo e si sono lanciati a rotta di collo all'interno del mondo di gioco costruito dai ragazzi di Treyarch. Il team di sviluppo ha ripreso in mano ancora una volta il franchise di Activision a distanza di anni, in virtù della canonica tripla rotazione che li vede alternarsi con Sledgehammer Games e Infinity ...

Microsoft ha sospeso un Grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC : Microsoft ha sospeso la diffusione della Windows 10 October 2018 Update, l’atteso aggiornamento del suo sistema operativo cui aveva lavorato negli ultimi mesi. La sospensione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni di utenti che hanno perso alcuni dati, The post Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC appeared first on Il Post.

iOS 12.1 : l’aggiornamento correggerà il più Grande problema dei nuovi iPhone Xs e Xs Max : L’imminente aggiornamento del software per il sistema operativo mobile di Apple, iOS 12.1, potrebbe risolvere una delle critiche più pressanti dei nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Stiamo parlando di problemi di ricarica segnalati leggi di più...