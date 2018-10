Gp Usa | Vettel a rischio penalità

Usa : Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare : Nel giovedì del GP degli USA, i piloti della Ferrari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno incontrato i media nel paddock del Circuit Of The Americas e nelle loro dichiarazioni mostrano fiducia per il weekend, su cui grava l’incognita pioggia. Kimi Raikkonen : “Mi piace Austin, è un bel posto. Nelle varie edizioni le condizioni meteo sono […] L'articolo USA: Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare sembra essere ...

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari del Usa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

F1 - Wolff in soccorso di Sebastian Vettel : “il contatto con Hamilton? Ha avuto sfortuna - ha Usato la giusta aggressività” : Il team principal della Mercedes ha difeso il tedesco della Ferrari, sottolineando come abbia avuto sfortuna nel contatto con Hamilton Il fatto di appartenere a due scuderie rivali non impedisce a Toto Wolff di prendere le difese di Sebastian Vettel, pesantemente criticato dopo il Gp di Monza per l’errore commesso dopo poche curve dal via. Photo4/LaPresse Il contatto con Hamilton ha rovinato la gara del tedesco, ma il team principal ...