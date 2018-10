Berlusconi attacca Governo M5s - Lega : ANSA, - BOLZANO, 19 OTT - "Vediamo adesso cosa succede con l'Europa. Io sento un'atmosfera molto pesante nella quale cominciano ad essere a rischio le nostre libertà oltre che il nostro benessere. ...

Caos Yonghong Li - Paolo Berlusconi sorpreso : ecco la sua idea sul cambio di rotta del Governo cinese : Paolo Berlusconi ha avuto modo di dire la sua in merito all’ennesima vicenda che ha visto come protagonista negativo l’ex proprietario rossonero Yonghong Li. Ai microfoni di Top Calcio 24, innanzitutto si è detto sorpreso per quanto accaduto: “Con noi si è comportato molto bene, ha pagato tutto quello aveva da pagare, da parte di Silvio c’è stato anche molto fair play perché lui aveva versato, in modo sconsiderato, ...

Manovra - manca l'intesa : oggi nuovo vertice/ Ultime notizie - Berlusconi stronca il Governo : "è un disastro" : Manovra, manca intesa su vari nodi: Reddito di Cittadinanza, Dl Fiscale e lettera alla Ue. oggi CdM alle 17 a P.Chigi: riunione Conte, Salvini, Giorgetti e Di Maio: tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:17:00 GMT)

Nel partito di Berlusconi nasce Forza Salvini e bussa al Governo : Lo strappo si è consumato. Forza Salvini prende vita in FI spinta da Pietro Spizzirri, coordinatore regionale dei club azzurri

Berlusconi al Governo : ?"Speriamo non duri a lungo" : Poche parole, ma chiare. Il Cav spera che prima o poi il governo gialloverde arrivi alla fine (prematura) e che la Lega torni alla sua naturale collocazione nel centrodestra. Parlando a margine dell'evento '1978-2018 Fininvest e il Teatro Manzonì in corso a Milano, Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti sul posto. E ha mandato un messaggio chiaro, un avviso, al governo in carica.A chi gli chiedeva se secondo ...

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...