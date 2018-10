Governo a rischio sul condono Conte convoca il cdm

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Pace fiscale - scontro M5s-Lega : decreto a rischio rinvio/ Ultime notizie Governo - oggi vertice last minute : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute per tentare di sbloccare la situazione: ecco cosa succede(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Il Governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Def - Salvini dopo vertice di Governo : “Andiamo avanti - cresceremo più del 2%”. Di Maio : “Nessun rischio finanziario” : L’authority indipendente che deve verificare le stime di finanza pubblica ritiene impossibile che nel 2019 il pil possa crescere dell’1,5% per effetto degli interventi che verranno inseriti nella manovra. La commissione Bilancio ora può chiedere a Tria di tornare in audizione a spiegare. I due vicepremier Salvini e Di Maio, dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi, hanno replicato: “Non cambiamo impostazione” L'articolo ...

Terremoto - Tsunami e liquefazione del suolo in Indonesia - “Mi sentivo come in una barca su un mare di fango” : i terrificanti racconti di una catastrofe annunciata - il Governo era a consapevole del rischio : Quando la violenta scossa del fortissimo Terremoto di magnitudo 7.5 si è finalmente fermata, Selvi Susanti ha realizzato che stava succedendo qualcosa di strano. Per prima cosa, ha visto il suolo iniziare improvvisamente a sprofondare. Poi il terreno si è spaccato sotto i suoi piedi come un piatto rotto, iniziando a salire. Terrorizzata, si è aggrappata ad un frammento di asfalto ed è stata trasportata per oltre 400 metri da un rapidissimo fiume ...

L’Fmi : “Italia a rischio - il Governo stia dentro le regole Ue”. Tria : “Serve un confronto costruttivo e abbassare i toni con Ue” : «Ora serve un confronto costruttivo. Vorrei dichiarare il mio accordo con quanto detto dal presidente della Camera, circa la necessità di abbassare i toni» con l’Europa. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria arriva in commissione Bilancio per l’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def, il documento che prevede un deficit al 2,4% e stime di cr...

Italia : "Globe and Mail" - Governo populista mette a rischio tenuta dell'Ue : Ma l'uscita dell'Italia, membro fondatore sia dell'Ue che dell'euro e terza economia della regione euro, potrebbe affondare sia l'Ue che la valuta. , segue, , Res,

Def - rischio Iva : le carte del Governo. E Salvini va alla guerra contro l'Ue : Nel Def non tutto torna rispetto agli annunci: l'aumento dell'iva è scongiurato solo per un anno poi sarà una stagione di...

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Confindustria : "Pil in frenata : +0 - 9% nel 2019. Rischio più tasse in futuro con misure del Governo" : ... tra vari fattori, 'pesano' anche 'l'aumento dello spread' e - spiega il capoeconomista Andrea Montanino - 'l'incertezza' sulla 'capacità del Governo di incidere sui nodi dell'economia' e sulla '...

PD MANIFESTAZIONE CONTRO Governo/ Martina : "Nostra gente sa stupire". Renzi - "rischio deriva venezuelana" : Pd in piazza del Popolo CONTRO GOVERNO e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "CONTRO #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Pd in piazza a Roma alla manifestazione contro il Governo Renzi : «Rischio deriva venezuelana» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...