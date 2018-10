Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 hanno problemi al comparto audio

Google rende disponibili le factory image e i file OTA di Pixel 3 e Pixel 3 XL : Doveva arrivare il momento in cui Google avrebbe pubblicato le factory image ed i file OTA dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, e difatti è arrivato L'articolo Google rende disponibili le factory image e i file OTA di Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 fatto a pezzi da iFixit : display di LG e riparabilità insufficiente : Dopo il Pixel 3 XL è ora il turno di Google Pixel 3. Messo a nudo dai ragazzi di iFixit il nuovo smartphone di Big G viene valutato abbastanza negativamente in quanto a livello di riparabilità e, sorpesa, viene scoperto che il display montato non è un Samsung come sul suo fratello maggiore, bensì un'unità di LG. L'articolo Google Pixel 3 fatto a pezzi da iFixit: display di LG e riparabilità insufficiente proviene da TuttoAndroid.

iPhone Xs vs Google Pixel 3 vs Huawei Mate 20 : Ora che, con la presentazione dei nuovi top di gamma 2018, quasi tutte le carte sono state svelate, sappiamo con certezza quali saranno i nuovi dispositivi da battere in questa ultima parte dell’anno. iPhone Xs, Google leggi di più...

Google ci spiega come il chip Titan M rende sicuri i Google Pixel 3 : Google, evidentemente, tiene molto ai suoi utenti ponendo in primo piano la loro sicurezza. Questi dispositivi vengono costantemente aggiornati con l’ultima versione di […] L'articolo Google ci spiega come il chip Titan M rende sicuri i Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Gordon Ramsay cerca ispirazione con Google Pixel 3 XL : È lo chef e personaggio televisivo Gordon Ramsay il volto noto scelto da Google per un primo video promozionale del suo nuovo Pixel 3 XL. L'articolo Gordon Ramsay cerca ispirazione con Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL utilizza un display prodotto da Samsung : Non è passata nemmeno una settimana dalla presentazione di Google Pixel 3 XL, che già sono disponibili in rete i primi teardown. Come spesso accade è stato iFixit il primo sito a mettere a nudo leggi di più...

Google Pixel 3 è stato usato da Eminem per girare il suo ultimo video : Sembra incredibile eppure non è la prima volta che assistiamo ad un video professionale realizzato interamente utilizzando uno smartphone. Questa volta è toccato a Google Pixel 3, utilizzato per filmare il video musicale di Venom, leggi di più...

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand. L'articolo Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega i benefici dell’AI nei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL : I nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL sono ricchi di funzioni governate dall'AI: scopriamone tutti i dettagli grazie a Google. L'articolo Google ci spiega i benefici dell’AI nei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… : Ai primi ad aver inoltrato l'ordine è apparsa una consegna stimata per il 19 ottobre, ma a quanto pare Google è stata più veloce del previsto L'articolo Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL smontato da iFixit : il display è di Samsung e non facile da riparare : Il nuovo Google Pixel 3 è stato messo a nudo da iFixit, che ha evidenziato la qualità costruttiva dell'ultimo smartphone di Google. L'articolo Google Pixel 3 XL smontato da iFixit: il display è di Samsung e non facile da riparare proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 filma la performance di Eminem sull’Empire State Building : Un Google Pixel 3 è stato utilizzato per filmare parte della esibizione di Eminem in cima all'Empire State Building durante il Jimmy Kimmel Live L'articolo Google Pixel 3 filma la performance di Eminem sull’Empire State Building proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL è “in offerta” sul Google Store fino al 24 ottobre : In offerta sul Google Store il Google Pixel 2 XL. Non sarà uno sconto da strapparsi i capelli, ma chi volesse accaparrarsi l'XL della precedente generazione degli smartphone di Google può farlo direttamente per vie ufficiali approfittando di uno sconto che rimarrà tale e quale fino al prossimo 24 ottobre. L'articolo Google Pixel 2 XL è “in offerta” sul Google Store fino al 24 ottobre proviene da TuttoAndroid.