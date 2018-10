Giulia Salemi e Abraham | Fariba | “Cos’è accaduto davvero a Super Shore”

Gf Vip - spunta il video di Giulia Salemi mentre fa sesso in tv : Il rapporto all'interno della casa del Gf Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha fatto discutere in più occasioni. Giulia , infatti, viene criticata perché sta sempre appiccicata a Monte e ...

FRANCESCO MONTE SCARICA Giulia SALEMI?/ "Non sono pronto ad innamorarmi" (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE confessa a Silvia Salemi di essere felice nella sua condizione di single. E anche se vorrebbe innamorarsi, non si sente ancora pronto ... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:49:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Francesco Monte sempre più lontano da Giulia Salemi? "Non sono pronto a innamorarmi" : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , anticipazioni: Jane Alexander e Martina Hamdy ammettono di avere dubbi in merito alle rispettive situazioni amorose fuori dalla Casa...(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:10:00 GMT)

GF Vip - l’errore di Francesco Monte : come chiama Giulia Salemi : Ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi . La modella di origine persiana si è avvicinata all’ex tronista pugliese, con cui sarebbe scoccato un lungo bacio sotto le coperte. Subito dopo questo momento, però, Monte ha iniziato ad apparire infastidito e seccato per una serie di motivi, dall’eccessivo attaccamento di Giulia alla predica di sua madre Fariba, fatta entrare dagli autori per un confronto con l’ex fidanzato di Cecilia ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : "Mi hai offeso sul mio aspetto fisico" : Ancora discussioni tra l'ex tronista e l'influencer italo-persiana. Il tarantino non ha gradito una battuta della ragazza che lo ha descritto fisicamente come "una clessidra".

Gf Vip 3 - parla la madre di Giulia Salemi : "Mia figlia non sarebbe andata dentro gli armadi" : La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha visto diversi momenti degni di attenzione: da una parte Cristiano Malgioglio ha pungolato i concorrenti sui loro punti deboli, dall'altra è intervenuta Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, per avere un confronto con Francesco Monte, reo di non trattare benissimo la modella e influencer di origini persiane.La stessa ragazza non ha visto di buon'occhio che la genitrice si intromettesse nella ...