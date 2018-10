Giulia Provvedi in lacrime al GF Vip per colpa del fidanzato

GF Vip - Giulia Provvedi in lacrime : il gesto d’amore del fidanzato : GF Vip, Giulia Provvedi in lacrime nella Casa: arriva il gesto d’amore tanto atteso del fidanzato Pierluigi Grande emozione questa mattina al Grande Fratello Vip per Giulia Provvedi. La gemella di Silvia ha finalmente ricevuto il tanto atteso gesto d’amore dal suo fidanzato Pierluigi Gollini. Da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, Giulia […] L'articolo GF Vip, Giulia Provvedi in lacrime: il gesto ...

Giulia Provvedi - riceve l’aereo dal fidanzato con una bellissima frase : Giulia Provvedi, riceve un messaggio dal suo fidanzato Pierluigi Gollini Momenti felici per la concorrente Giulia Provvedi, la quale ha ricevuto dal suo fidanzato Pierluigi Gollini, ecco il Video. Ma chi è il fidanzato di Giulia Provvedi? Gollini ha 23 anni, è nato a Bologna ed è alto 1,88 mt. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Spal, il bolognese ha fatto esperienza al Verona ed all’Aston Villa, ma infine ha trovato la sua ...

Silvia Provvedi e il crollo prima del GF Vip 3 - lo sfogo di Giulia : Giulia Provvedi parla del crollo di Silvia prima del Grande Fratello Vip 3 Giulia Provvedi ha rotto il silenzio sulla sorella e su quanto accaduto a due giorni dall’ingresso al Grande Fratello Vip. La cantante non ha fatto nomi, ma il riferimento a Fabrizio Corona è stato chiaro. L’artista ha ammesso che l’intervista del fotografo dei vip a Verissimo ha duramente segnato la sorella e gestire quel momento non è stato semplice. ...

GF Vip – Gollini pazzo di Giulia Provvedi - al portiere dell’Atalanta manca la fidanzata : “sento un vuoto” : Pierluigi Gollini parla della partecipazione della fidanzata di Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip, il portiere dell’Atalanta confessa i suoi sentimenti per la gieffina “Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. – ha confessato Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, a Gazzetta dello ...

Gf Vip 3 - parla Pierluigi Gollini - fidanzato di Giulia Provvedi : "Potrei farle una sorpresa nella Casa" : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato della sua fidanzata, Giulia Provvedi, rinchiusa come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 3, non facendo trasparire proprio il massimo dell'entusiasmo: Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa, ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. Mi fido ciecamente, ha una personalità forte, credo possa ...

Giulia Provvedi - parla il fidanzato : “Avrei preferito restasse a casa” : Giulia Provvedi: il fidanzato Pierluigi Gollini si espone Giulia Provvedi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a sua sorella Silvia, e partecipano attualmente al reality come un unico concorrente. Dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona ormai sappiamo veramente tutto della sua vita privata, tanto che è diventata una degli argomenti principali di questa edizione del GF Vip. Al contrario invece Giulia ha sempre preservato il ...

LE DONATELLA - SILVIA E Giulia PROVVEDI/ "Noi siamo legatissime. Soffriamo insieme" (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Lunedì ingresso a sorpresa per le gemelle? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:50:00 GMT)

LE DONATELLA - Giulia E SILVIA PROVVEDI/ Le parole commosse sulla madre Monica Alberti (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Lacrime e conferme : "Questa è la mia occasione" (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:52:00 GMT)

LE DONATELLA - Giulia E SILVIA PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip - Gollini : “presto arriverà un mio segnale” : 1/14 ...

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Fabio Basile sussurra : “Mandate in nomination…” (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Giulia Provvedi - il fidanzato Pierluigi Gollini al Gf Vip? “Chissà… Magari” : Al Gf Vip arriverà Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi? Giulia Provvedi sarebbe felice di leggere le parole del fidanzato Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e non poteva mancare l’argomento fidanzata. Quando gli è stato chiesto se ha in programma di fare una sorpresa a Giulia […] L'articolo Giulia Provvedi, il fidanzato Pierluigi Gollini al Gf ...