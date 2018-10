Giorgetti | non si va lontano | la manina è M5s

Giorgetti - Lega - : così il governo non va lontano - la 'manina' è nel M5s : E' un venerdì ad alta tensione politica e di vigilia di un Cdm che potrebbe essere decisivo per le sorti del governo. Dura la replica del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti , Lega, alle accuse del M5s circa la "...

Giorgetti : La Juve non doveva fare ricorso per la curva : Sulla questione Afronapoli , squadra di calcio femminile nata per perseguire un progetto di integrazione e inclusione, salita alla cronaca per aver messo fuori rosa il capitano Titty Astarita dopo la ...

Di Maio si vendica di Giorgetti : "Ora è lui non conta più un c..." : 'Di Maio non conta più un cazzo', aveva tuonato Giancarlo Giorgetti a maggio . Era i giorni delle trattative sul contratto di governo tra la Lega e il Movimento 5 stelle . Il grillino si mise da parte ...

Giorgetti frena i grillini : "Il taglio sulle pensioni non entra nel dl Fisco" : Il decreto fiscale agita e non poco le acque del governo. I grillini negli ultimi giorni hanno cercato di far entrare il taglio delle pensioni alte nel dl su cui stanno discutendo Conte, Salvini e Di Maio. Lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro qualche giorno fa aveva affermato che la sforbiciata sarebbe arrivata per decreto. Ma proprio su questo punto è arrivata la reazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Pensioni d'oro - Giancarlo Giorgetti gela Luigi Di Maio : 'Taglio non sarà nel decreto fiscale' : 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Così, un risoluto Giancarlo Giorgetti dopo la convocazione del Consiglio dei ministri per le 17.30 di oggi 15 ottobre. All' ordine del giorno ci sono il ...

Centrodestra - bomba di Giorgetti "In futuro non più questa alleanza" : E' la fine del Centrodestra? Per il momento le parole del numero due della Lega, il potentissimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Richelieu del Carroccio, non hanno provocato scossoni nel fronte Lega-FI-Fdi che si è presentato compatto alle elezioni di marzo 2018, ma l'eco non tarderà a farsi sentire nello schieramento Segui su affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti - Franco Bechis e l'indiscrezione : 'Dove vuole arrivare davvero' - non lo fermano più : Con il suo modo un po' vetero democristiano di dire le cose a proposito del tripudio dei ministri M5S dal balcone di palazzo Chigi, ieri in un' intervista il sottosegretario alla presidenza del ...

Audio Casalino - Giorgetti : "Non può cacciare nessuno" : "Rocco Casalino non può cacciare i tecnici del ministero". Giancarlo Giorgetti commenta così l'Audio del portavoce del Movimento 5 Stelle in cui minaccia alcuni dipendenti del Mef, che a suo dire si ...

Giorgetti : 'La manovra può cambiare. I festeggiamenti? Forse non era il caso' : E contemperato con la fiducia degli elettori', e il deficit al 2,4% è una 'mossa di politica economica, certamente innovativa' ma 'se qualcosa non funzionerà, ripeto, interverremo', garantisce il ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Sostegno del Governo - ma non economico' : Il mondo dello sport è autonomo, la politica non può e non deve intromettersi. Deve vigilare, ma senza dormire quando le cose non funzionano, come nell'ambito della giustizia sportiva, e il ...