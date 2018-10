Giorgetti nel mirino dei 5 Stelle Secondo Di Maio il colpevole è lui

Giorgetti - Lega - : così il governo non va lontano - la 'manina' è nel M5s : "Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte". così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti , Lega, , risponde alle accuse del ...

Condono - Giorgetti - Lega - : così governo non va lontano - manina nel M5s - : Il sottosegretario avverte gli alleati pentastellati: "Meglio darsi una regolata o andranno a schiantarsi". Anche Salvini respinge le accuse ma assicura che non romperà con Di Maio mentre il ...

Giorgetti - Lega - : così il governo non va lontano - la 'manina' è nel M5s : E' un venerdì ad alta tensione politica e di vigilia di un Cdm che potrebbe essere decisivo per le sorti del governo. Dura la replica del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti , Lega, alle accuse del M5s circa la "...

Giorgetti frena i grillini : "Il taglio sulle pensioni non entra nel dl Fisco" : Il decreto fiscale agita e non poco le acque del governo. I grillini negli ultimi giorni hanno cercato di far entrare il taglio delle pensioni alte nel dl su cui stanno discutendo Conte, Salvini e Di Maio. Lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro qualche giorno fa aveva affermato che la sforbiciata sarebbe arrivata per decreto. Ma proprio su questo punto è arrivata la reazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Manovra - Giorgetti : «Niente pensioni d’oro nel Dl fiscale. Sulle cose fondamentali chiudiamo stasera» : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giorgetti: «Sulle cose importanti chiudiamo stasera, ma le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»...

Pensioni d'oro - Giancarlo Giorgetti gela Luigi Di Maio : 'Taglio non sarà nel decreto fiscale' : 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Così, un risoluto Giancarlo Giorgetti dopo la convocazione del Consiglio dei ministri per le 17.30 di oggi 15 ottobre. All' ordine del giorno ci sono il ...

Manovra - tensione Lega-M5s. Giorgetti : 'Le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale' : Il consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. 'Assolutamente no, fate tutto voi'. Questa la risposta ...

Giorgetti “nel calcio siamo all’anno zero - perso tempo” : “Abbiamo perso tempo, e’ stato perso tempo. Nel calcio siamo all’anno zero e arrivando a una condizione cosi disastrosa non si puo’ che rimbalzare. Bisogna avere adesso il coraggio di guardarsi allo specchio e cambiare. La campanella e’ suonata”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, oggi a Trento. “Tra qualche giorno spero inizi ...

Giorgetti : 'Nel calcio siamo all'anno zero' : Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, oggi a Trento. 'Tra qualche giorno spero inizi fase nuova per il calcio italiano - ha aggiunto - ...

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : «Torino è la scelta migliore». Ma Giorgetti : «Vicenda chiusa» : Torino è la scelta migliore per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo sostiene il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che quindi si smarca dalla Lega. Ma dal sottosegretario alla presidenza...

OLIMPIADI 2026 - Giorgetti : "LA VICENDA E' CHIUSA"/ Gribaudo (PD) : "Da Toninelli presa in giro al Piemonte" : OLIMPIADI 2026, Toninelli: “Torino scelta migliore”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:49:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Toninelli : 'Torino scelta migliore' - Sottosegretario Giorgetti : 'Vicenda ormai chiusa' : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della convenienza economica e strutturale, e che l'idea di 3 città sia ...

OLIMPIADI 2026 - TONINELLI : "TORINO SCELTA MIGLIORE”/ Giorgetti glissa : "La vicenda è chiusa" : OLIMPIADI 2026, TONINELLI: “Torino SCELTA MIGLIORE”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:10:00 GMT)