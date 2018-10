Ginnastica artistica | la Nazionale Italiana in partenza per Doha dove si terrà il

Buenos Aires 2018 - fantastico tris d'oro per Giorgia Villa nella Ginnastica artistica : La Regina della ginnastica artistica ai Giochi giovanili di Buenos Aires 2018 si chiama Giorgia Villa. L'azzurra, infatti, ha aggiunto alla sua collezione personale il terzo oro olimpico, dopo quelli ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa quarta alla trave - ultimo assalto al corpo libero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lay Giannini chiude ottavo la finale agli anelli : Assegnati due titoli nella giornata odierna per quanto riguarda la Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputate infatti le finali di specialità degli anelli e del volteggio maschili. Nella prima delle due era impegnato il nostro Lay Giannini, che però ha chiuso ottavo ed ultimo tra gli atleti che hanno disputato l’atto conclusivo. Nella finale agli anelli si è imposto il nipponico Takeru Kitazono con lo ...

Ginnastica artistica : Giorgia Villa medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires : A 16 anni un'italiana guarda tutti dall'alto in basso nella Ginnastica artistica. A Buenos Aires Giorgia Villa sbaraglia la concorrenza e conquista la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. ...

Ginnastica artistica - Calendario Mondiali 2018 : date - programma - orari e tv giorno per giorno : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...