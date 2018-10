Giancarlo Giorgetti | ' Il governo così non va avanti molto Luigi Di Maio e il M5s si

Luigi Di Maio avverte Sergio Mattarella : 'Giancarlo Giorgetti non ci rappresenta' - gli insulti al leghista : Dopo qualche mese di tregua armata è riesplosa la guerra tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. 'Di Maio non conta più un cazzo ', aveva detto il sottosegretario alla presidenza a maggio durante i ...

Pensioni d'oro - Giancarlo Giorgetti gela Luigi Di Maio : 'Taglio non sarà nel decreto fiscale' : 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Così, un risoluto Giancarlo Giorgetti dopo la convocazione del Consiglio dei ministri per le 17.30 di oggi 15 ottobre. All' ordine del giorno ci sono il ...

Silvio Berlusconi attacca Giancarlo Giorgetti : 'Ci ringrazi se è lì' : Silvio Berlusconi non ce l'ha tanto con il Movimento 5 stelle che sta semplicemente attuando quello che aveva sempre detto in campagna elettorale. Quello che in questo momento irrita il Cav è questa ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

Giancarlo Giorgetti dubita che il centrodestra continuerà ad esistere : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, considerato molto vicino a Salvini, dice che le categorie di destra e sinistra non funzionano più e preferisce parlare di "sovranismo" The post Giancarlo Giorgetti dubita che il centrodestra continuerà ad esistere appeared first on Il Post.

Giancarlo Giorgetti e Stefano Buffagni pontieri tra il governo e Lega e M5S : La nota di aggiornamento al Def è passata senza patemi sia alla Camera sia al Senato , segno che la maggioranza è compatta e tiene nonostante le 'botte' che alla sua manovra stanno arrivando dalla Ue ...

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

Giancarlo Giorgetti - Franco Bechis e l'indiscrezione : 'Dove vuole arrivare davvero' - non lo fermano più : Con il suo modo un po' vetero democristiano di dire le cose a proposito del tripudio dei ministri M5S dal balcone di palazzo Chigi, ieri in un' intervista il sottosegretario alla presidenza del ...

Giancarlo Giorgetti - l'asse con Sergio Mattarella per cambiare la manovra : Il messaggio è: 'Non ci sono forzature sui conti pubblici'. E ancora: 'Il 2,4% è una scommessa, se non dovessero esserci risultati, potrebbero essere adottati meccanismi di correzione automatica sulla ...

Giancarlo Giorgetti - la clamorosa vendetta del M5s : 'Di chi è l'uomo il vice di Matteo Salvini' : Lui, insieme al braccio destro Massimo Garavaglia , viceministro dell'Economia e leghista, era il mediatore nella durissima trattativa tra la maggioranza e il ministro Giovanni Tria .

Giancarlo Giorgetti - una vita tra due litiganti : A dirimere le controversie interne alla maggioranza c'è sempre lui, il leghista che adesso qualcuno vorrebbe all'Economia al posto di Tria

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti annuncia : “Entro venerdì ci sarà un punto definitivo” : Il Governo è pronto a prendere una posizione definitiva sulla candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione della Barcolana, ha dichiarato, come riportato dall’Ansa, che “Domani ci sarà un Consiglio dei ministri e penso che entro venerdì un punto definitivo ci sarà“. Secondo Giorgetti il progetto Milano-Cortina è realizzabile ...