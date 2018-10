GF Vip | la Marchesa D’Aragona ‘turba’ Walter Nudo con uno spogliarello

Grande Fratello Vip - confessionale di fuoco di Ivan Cattaneo contro la Marchesa : "Popolana e con la coda di paglia" : Il cantautore bergamasco sempre più intollerante verso la d'Aragona: "Vorrei che diventasse come il suo cane"

Grande Fratello Vip 2018 / La Marchesa D'Aragona contro Elia - "Opportunista" : lunedì lo scontro in diretta? : Grande Fratello Vip 2018: la Marchesa D'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 06:08:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'ormone impazzito : 'Che uomo voglio' : "Devo dire che Walter è l'uomo dei miei sogni". "È l'uomo migliore del mondo". "È un uomo che rispetta la donna". Con queste parole la Marchesa d'Aragona ha definito Walter Nudo, concorrente insieme a lei del Grande Fratello Vip . Una cotta a tutti gli effetti...

Walter Nudo conquista la Marchesa al Gf Vip : “È l’uomo dei miei sogni” : La Marchesa d’Aragona cotta di Walter Nudo? Lei al Gf Vip confessa: “È l’uomo dei miei sogni” Walter Nudo, con il suo charme e i suoi modi di fare (nonché per la sua inequivocabile bellezza), pare aver conquistato completamente la Marchesa d’Aragona al Gf Vip. Quest’ultima infatti, come mostrato oggi durante il day time, ha speso […] L'articolo Walter Nudo conquista la Marchesa al Gf Vip: “È ...

Ivan Cattaneo contro la Marchesa d’Aragona al Gf Vip : “Popolana. Ha la coda di paglia” : Ivan Cattaneo non risparmia critiche alla Marchesa d’Aragona al Gf Vip: il duro sfogo in confessionale La Marchesa d’Aragona è probabilmente uno dei personaggi più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip. Il gossip sul suo titolo nobiliare, infatti, pare stia coinvolgendo molto anche i concorrenti del Gf rimasti in Casa (e non solo quelli che […] L'articolo Ivan Cattaneo contro la Marchesa d’Aragona al Gf Vip: ...

Grande Fratello Vip - agguato alla Marchesa D'Aragona : per far alzare gli ascolti farebbero entrare proprio lei : Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 ottobre, è dato per certo l'ingresso di un nuovo concorrente. A rivelarlo è proprio l'opinionista Alfonso Signorini nel suo programma-web ...

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona brutale contro Elia Fongaro : 'Non ti può vedere nessuno' : Elia Fongaro non se la passa bene all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Dopo l'uscita di Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, l'ex velino di Striscia la Notizia è rimasto solo. Infatti, ...

Grande Fratello Vip - lite furiosa tra Elia e la Marchesa : «Estetista d'Aragona». E lei si infuria : Elia Fongaro contro la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona : poche ore fa nella casa del Grande Fratello Vip l'ex 'velino' ha avuto una secca discussione con la Marchesa, dopo una battuta non gradita ...

GF Vip 3 - la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona contro Elia a causa di una battuta : "Hai usato toni discriminanti!" : Dopo la quarta puntata serale del Grande Fratello Vip 3, la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona ha avuto un aspro confronto con Patrizia De Blanck. L'argomento di discussione è arcinoto: i dubbi riguardanti le origini nobili della Marchesa. La litigata, durante la quale c'è stato anche un contatto fisico tra le due donne, ha amareggiato profondamente la Marchesa che ha minacciato di adire le vie legali e che ha manifestato la propria ...

GF Vip : la Marchesa D’Aragona Smascherata Dall’Ex Marito! : In questi giorni, la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, è al centro di innumerevoli polemiche. Tanti sono coloro che sostengono che non fosse una vera nobile. A svelare finalmente la verità è l’ex marito della donna! Da qualche settimana, si sono accesi i riflettori sulla Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro ...