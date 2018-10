Genoa | Juric | ' Possiamo fare male alla Juve'

Juric - mio Genoa può far male alla Juve : ANSA, - GENOVA, 19 OTT - Gara d'esordio per Ivan Juric domani all'Allianz Stadium contro l'imbattuta Juventus. Il tecnico che ha sostituito Ballardini non si considera battuto in partenza. "Una chance ...

Genoa - Perinetti si schiera con il presidente : “Juric può valorizzare la squadra” : Il giorno dopo le pesanti dichiarazioni di Preziosi su Ballardini, il dg del Genoa Giorgio Perinetti è tornato sulla scelta di riaffidare la panchina rossoblu a Juric: “Il presidente si è espresso in maniera molto esplicita sui motivi della decisione, e sulla scelta di affidarsi a Juric che conosce bene ambiente e giocatori, un allenatore propositivo che può dare un’identità più marcata: siamo abituati a giudicare solo in base ...

Genoa - il ritorno di Juric non calma le acque : un messaggio vocale di Criscito apre un caso : Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casa Genoa il caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe un messaggio vocale di Criscito, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era ...

Genoa - riecco Juric : 'Non cerco rivincite. Questa è una bella sfida' : La nuova chiamata del Genoa ha sorpreso anche lui. "Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho trascorso tanti anni. Sinceramente non mi aspettavo di tornare: è ...

Genoa - Juric 'Non sono qui per prendermi rivincite' : GENOVA - L'arrivo a Pegli a metà mattina, accompagnato dal fedelissimo Matteo Paro, poi le prime parole da rossoblù ritrovato e - davanti a una tribuna semi deserta, pochi tifosi al seguito nonostante ...

Genoa - Juric si ripresenta in conferenza : “Contento di tornare - squadra costruita per il 3-5-2” : Dopo l’esonero di Ballardini, Enrico Preziosi ha deciso di richiamare Ivan Juric sulla panchina del suo Genoa. Per il croato si tratta della quarta esperienza al Grifone, la terza da allenatore oltre quella da calciatore: “Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto. C’è solo voglia di lavorare e fare bene. Voglio essere sereno e fare il meglio possibile. Non ho fatto bene ...

Genoa - Preziosi spiega : “ecco perchè ho cacciato Ballardini e cosa ho chiesto a Juric” : Genoa, Preziosi ha spiegato quanto accaduto in queste calde ore in casa rossoblù: dall’esonero di Ballardini all’arrivo di Juric Genoa, il presidente Preziosi ha spiegato i motivi dell’esonero di Ballardini, che ha portato Juric nuovamente sulla panchina del Grifone. “Il suo calcio non mi dava certezze, la fase difensiva era inquietante. Ho speso soldi per giocare col 3-5-2, non potevo continuare a discutere con ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Esonero Ballardini - torna Juric : nuovo modulo e squadra offensiva - così cambia l’11 del Genoa [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini : lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric : La dirigenza del Genoa ha esonerato l’allenatore della prima squadra Davide Ballardini a due giorni di distanza dalla sconfitta in campionato subita in casa contro il Parma. L’esonero di Ballardini è stato deciso nonostante la squadra abbia disputato tutto sommato un The post Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini: lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric appeared first on Il Post.