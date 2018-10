Genoa | arriva il primo rinforzo per Juric

calcioweb.eu

: RT @juventibus: ????#JuveGenoa ???? Allo Stadium arriva #Piatek! In cosa eccelle il polacco? Dobbiamo avere paura? Di @Campanelli11 https:/… - juventibus : RT @juventibus: ????#JuveGenoa ???? Allo Stadium arriva #Piatek! In cosa eccelle il polacco? Dobbiamo avere paura? Di @Campanelli11 https:/… - SCUtweet : RT @juventibus: ????#JuveGenoa ???? Allo Stadium arriva #Piatek! In cosa eccelle il polacco? Dobbiamo avere paura? Di @Campanelli11 https:/… - AlexLoffredi1 : RT @juventibus: ????#JuveGenoa ???? Allo Stadium arriva #Piatek! In cosa eccelle il polacco? Dobbiamo avere paura? Di @Campanelli11 https:/… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ilha ufficializzato ilnuovo acquisto dell’era: in giornata, infatti, èta la firma di Miguel Veloso, centrocampista portoghese nato a Coimbra l’11 maggio 1986. Il calciatore, che ha già totalizzato 92 presenze e 3 gol in campionato con la maglia rossoblù, torna al Grifone per la terza volta in carriera. IlCricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel #Veloso. Clicca qui pic.twitter.com/qBsEYOXulg —CFC (@CFC) 19 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilper: sembra essere ilsu CalcioWeb.