Genoa - arriva il primo rinforzo per Juric : : Il Genoa ha ufficializzato il primo nuovo acquisto dell’era Juric: in giornata, infatti, è arrivata la firma di Miguel Veloso, centrocampista portoghese nato a Coimbra l’11 maggio 1986. Il calciatore, che ha già totalizzato 92 presenze e 3 gol in campionato con la maglia rossoblù, torna al Grifone per la terza volta in carriera. Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle ...

Genoa : esonerato Ballardini - arriva Juric : 15.00 Secondo esonero in Serie A. Dopo D'Anna al Chievo rilevato da Ventura, ecco che al Genoa il presidente Preziosi manda via Ballardini e lo sostituisce con Juric. Una decisione davvero a sorpresa, presa in prima persona dal numero uno dei grifoni che ha deciso di richiamare il tecnico croato, esonerato lo scorso campionato dopo la sconfitta nel derby. Fatale a Ballardini il ko interno di domenica scorsa col Parma. L'allenatore ravennate ...

Genoa - Criscito : “Piatek è incredibile. Obiettivo? Ora arrivano le gare difficili” : Parole di capitano quelle di Mimmo Criscito. Il giocatore del Genoa ha voluto caricare i suoi parlando in occasione dell’evento “Birra Peroni”, nuovo sponsor del club di Preziosi. Il napoletano ha inizialmente parlato di Piatek, giocatore che ha impressionato tutti in questo avvio di campionato: “Piatek? E’ un grande giocatore, si vedeva già in estate […] L'articolo Genoa, Criscito: “Piatek è ...

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa : arriva uno svincolato [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Veloso (Foto LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

Il Milan non si ferma : arriva Laxalt dal Genoa - la chiave per il sogno Milinkovic Savic : L'uruguaiano Diego Laxalt è a un passo dal Milan . La coppia Leonardo - Paolo Maldini mette a segno un altro colpo in entrata: secondo radiomercato, l'uruguaiano è atteso a Milanello già giovedì per ...

Milan - arriva Laxalt dal Genoa : domani le visite mediche : Sullo sfondo il possibile strano derby di Diego Laxalt. È la storia del probabile prossimo colpo di mercato del Milan targato Leonardo-Maldini che, a sorpresa, provano ad aggiudicarsi il mancino ...

Ufficiale - colpo Crotone : dal Genoa arriva Spinelli : Claudio Paul Spinelli, firma per il Crotone. Il Crotone pesca un attaccante di prospettiva dal Genoa. Si tratta di Claudio Paul Spinelli argentino classe 1997, che lo scorso anno ha militato nel San ...