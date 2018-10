Gaza | tre uomini decidono la pace o la guerra

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Diecimila persone ahanno partecipato anche questo venerdì alle manifestazioni contro Israele, ma i più si sono tenuti lontano dal confine, seguendo le indicazioni date da Hamas, che aveva dichiarato di non voler mettere a rischio le trattative in corso con Israele, e aveva diffuso un appello a "preservare il sangue palestinese per quando sarà costruito lo Stato palestinese". Tuttavia, alcuni gruppi si sono avvicinati bruciando copertoni, lanciando palloni incendiari e in tre casi infiltrandosi in Israele.Mercoledì, due razzi Grad, di media gittata, hanno raggiunto l'area centrale di Israele, colpendo l'uno una casa a Beersheba, l'altro finendo in mare. E' stata la prima volta, dall'inizio delle manifestazioni, che sono stati usati missili di portata così lunga, quasi un avvertimento a Israele del pericolo che graverebbe sulla sua popolazione ...